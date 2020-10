Zorgverzekeraars dringen aan op basisinfrastructuur voor gegevensuitwisseling

Minister Van Ark kan een einde maken aan de digitale versnippering in de zorg door te kiezen voor een non-concurrentiële basisinfrastructuur. Dat stelt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in aanloop naar het debat over gegevensuitwisseling en digitale zorg komende donderdag.

De inzet van digitale toepassingen is bittere noodzaak om patiënten toegang tot goede zorg te blijven geven, schrijven de zorgverzekeraars in hun brief. Het is daarvoor cruciaal dat patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders en financiers over de juiste informatie beschikken. Er zijn veel initiatieven om de gegevens uitwisseling te verbeteren, maar volgens ZN blijven dat losse eilandjes.

Generieke voorzieningen

Om hier een einde aan te maken, roepen de verzekeraars minister Van Ark op om te zorgen voor een ‘non-concurrentiële basisinfrastructuur’. Die moet generieke voorzieningen bevatten, zoals een zorgadresboek, een toestemmingsregister en goede autorisatie en identificatie. De verzekeraars zien een analogie met banken, die zonder concurrentie gebruik maken van dezelfde standaarden en infrastructuren voor het betalingsverkeer.

Kernprogramma’s

De basisinfrastructuur zou ten bate komen aan de vijf kernprogramma’s die zijn aangewezen. Het gaat daarbij om: Registratie aan de Bron, eOverdracht, Medicatieoverdracht, MedMij en Twiin. Als die programma’s stappen voorwaarts kunnen maken, heeft dat vele voordelen, zo spiegelen de zorgverzekeraars voor. Het zou het mogelijk maken om gezondheidszorg gegevens veilig en betrouwbaar uit te wisselen, innovaties sneller op te schalen, desinvesteringen te voorkomen, administratieve lasten te verminderen en betere (uitkomstgerichte) bekostigingssystemen te ontwikkelen. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het onderwerp.