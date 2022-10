Zorgverzekeraars sporen 649 gevallen van fraude op

In 2021 werden 1053 fraudeonderzoeken afgerond, ruim 200 meer dan in het jaar ervoor. Bij circa 60 procent van de onderzochte zaken werd inderdaad fraude vastgesteld, met name in de wijkverpleging en de paramedische zorg. Ook werd “relatief vaak” fraude vastgesteld met persoonsgebonden budgetten voor langdurige zorg. In de wijkverpleging ging het om 9,3 miljoen, in de paramedische zorg om 2,7 miljoen en bij de persoonsgebonden budgetten om 2,2 miljoen.

Terugvorderen

De zorgverzekeraars hebben maatregelen getroffen tegen de verantwoordelijken. “Uitgangspunt is dat zorgverzekeraars alle onjuist gedeclareerde bedragen altijd terugvorderen, ongeacht of het om fouten of fraude gaat. Na afronding van onderzoeken waarin fraude is vastgesteld, nemen zorgverzekeraars daarnaast maatregelen om de fraude te bestraffen en fraudes in de toekomst te helpen voorkomen”, zo staat in de rapportage over de fraude. (ANP)