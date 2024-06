Zorgverzekeraars stellen huisartsenketen Co-Med in gebreke

De vier grote zorgverzekeraars hebben de commerciële huisartsenketen Co-Med officieel in gebreke gesteld. Dat is een soort laatste waarschuwing.

CZ bevestigt dit na berichtgeving in de Volkskrant. De meeste Co-Med-cliënten zijn aangesloten bij die zorgverzekeraar, die daarom het voortouw neemt, mede namens Zilveren Kruis, VGZ en Menzis.

Medewerkers niet opgeleid

De krant meldde zaterdag dat Co-Med medewerkers werk liet uitvoeren waarvoor ze niet opgeleid waren, omdat huisartsen te weinig beschikbaar waren. Daardoor zou de gezondheid van mensen in gevaar zijn gekomen. Vanwege onbetaalde rekeningen is dinsdag voor de tweede keer het faillissement van de keten aangevraagd.

Intensief toezicht

CZ zegt dat Co-Med de afgelopen maanden al onder intensief toezicht stond. “Verschillende praktijken zijn gesloten of overgedragen”, aldus een woordvoerder. De zorgverzekeraars eisten dat Co-Med op korte termijn en per praktijk inzicht zou geven “in de actuele bezetting en roosters voor de komende vier weken, het spoedprotocol en de waarneming gedurende de avond, weekend en de nacht. Op basis van de informatie die we hebben ontvangen hebben we besloten om Co-Med in gebreke te stellen.”

Noodplannen

Op de gevolgen van de ingebrekestelling wil CZ niet vooruitlopen, maar het bedrijf zegt dat zorgverzekeraars zich hebben voorbereid op de situatie dat “op één of meerdere locaties verantwoorde zorg niet beschikbaar is”. In de aanloop naar de eerste faillissementsaanvraag, enkele weken geleden, zeiden de zorgverzekeraars ook dat ze voor elke praktijk van Co-Med noodplannen hadden gemaakt.

Co-Med is een paar jaar geleden opgekomen. Het bedrijf kocht verspreid over het land praktijken, met name van huisartsen die met pensioen wilden gaan en geen opvolger konden vinden. Volgens critici probeert het bedrijf daarna zo veel mogelijk geld te verdienen, en is zorg geven bijzaak. (ANP)