Zorgverzekeraars zien gezondheidsschade ontstaan door geldgebrek

Zorgverzekeraars waarschuwen op Prinsjesdag dat steeds meer volwassenen en kinderen in Nederland gezondheidsschade oplopen door geldgebrek. Ze hebben hierdoor “geen toegang tot bijvoorbeeld goede voeding, een geschikte woning, sport en lichamelijke verzorging“, zegt brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

De organisatie ziet een “groeiende groep Nederlanders die onvoldoende bestaanszekerheid hebben”. Dat vormt een “grote bedreiging” voor hun gezondheid. De verzekeraars waarschuwen dat de toegankelijkheid van de zorg “onder druk staat”, ook door de toenemende vergrijzing.

Gezonde samenleving

“Een nieuw kabinet zal moeten investeren in een gezonde samenleving”, vindt ZN. De zorgsector moet volgens de organisatie “een goede balans” vinden om de zorg toegankelijk te houden, wachtlijsten te voorkomen, de kwaliteit van zorg te behouden, de werkdruk van zorgverleners te verminderen en de premies ook nog betaalbaar te houden.

Het kabinet verwacht dat de zorgpremies volgend jaar met zo’n 12 euro per maand zullen stijgen. Het vaststellen van de premies is overigens aan de verzekeraars zelf. Zij doen dat in het najaar, voor het ‘overstapseizoen’ waarin mensen van zorgverzekering kunnen wisselen. (ANP)