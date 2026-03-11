Skipr

Zorgwaard en Warande gaan samenwerken op ict-gebied

,

Ouderenorganisaties Zorgwaard en Warande gaan kijken of ze de ict gezamenlijk kunnen oppakken.

De twee organisaties voor ouderenzorg hebben een intentieverklaring getekend waarin is afgesproken om de onderlinge kennisdeling op ict-gebied te versterken. Ze werken toe naar één “regie-organisatie”.

Warande, een organisatie voor zowel intra- als extramurale zorg in Bilthoven, Houten en Zeist, heeft naar eigen zeggen de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in ict.

Zorgwaard, dat thuiszorg en verpleeghuiszorg biedt in de Hoeksche Waard onder de rook van Rotterdam, moet juist nog flink aan de slag met ict. “Warande blijkt een solide samenwerkingspartner”, stelt Zorgwaard-bestuurder ad interim Jack Thiadens. “Door onze ict-regie met die van Warande te verbinden versnellen we onze digitale ontwikkeling.”

Zorgwaard en Warande gaan samenwerken op ict-gebied
