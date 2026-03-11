Nieuwe bestuurder moet herstel Zorgwaard voortzetten

Ankie van Tatenhove-Meesen wordt de nieuwe bestuurder van Zorgwaard in Zuid-Holland. Van Tatenhove-Meesen vervangt interim bestuurder Jack Thiadens.

De organisatie voor ouderenzorg in de Hoeksche Waard was na de coronaperiode in de financiële problemen gekomen. Interim-bestuurder Thiadens trof een organisatie aan die “op te grote voet had geleefd”, zo zei hij in het AD.

Grote verliezen

Het voortbestaan van de organisatie hing volgens hem aan een zijden draadje. Na de coronaperiode was extra personeel in dienst gebleven, er werd verlies geleden in de restaurants en de huren voor het vastgoed waren te hoog.

Na een reorganisatie en onder meer het sluiten van een tweetal restaurants staat Zorgwaard, dat zowel verpleeghuizen heeft als thuiszorg biedt, er weer beter voor. Van Tatenhove-Meesen moet volgens de raad van toezicht doorgaan op de ingeslagen weg en zorgen dat zowel de zorg als de bedrijfsvoering op orde blijft. Zorgwaard is met circa 1400 werknemers een van de grotere werkgevers van de Zuid-Hollandse gemeente.

De geboren Zeeuwse is op dit moment bestuurder bij thuiszorg- en welzijnsorganisatie Schutse Zorg Tholen en was tussen 2012 en 2025 voorzitter van de ChristenUnie.

Lees ook

Verpleeghuismedewerker op staande voet ontslagen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag