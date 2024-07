Zoveel bespaart NWZ met het stand-by zetten van MRI’s

Bij Noordwest Ziekenhuisgroep liet de afdeling radiologie de computers van de MRI-apparatuur dag en nacht aanstaan vanwege opstartproblemen. Dat moest anders, vond het ziekenhuis. Daarom werd het probleem teruggekoppeld aan MRI-fabrikant Siemens, die het probleem verhielp.

Spoed-MRI

Doordat de 4 MRI’s nu buiten ’s avonds en ’s nachts op stand-by staan, bespaart NWZ per jaar net zoveel energie als 43,91 huishoudens bij elkaar. “Dus neem niet alles zomaar als waarheid aan. Door logisch blijven nadenken en vragen stellen kunnen we verbetermaatregelen doorvoeren die grote impact hebben op onze CO2-uitstoot”, meldt programmamanager Marco Lagrand. “En we hebben onverwachts een spoed MRI in de nacht, dan is hij binnen 5 minuten weer operationeel.”