ZuidOostZorg en Ascom gaan samen zorgdomotica ontwikkelen

Zorg- en kennisorganisatie ZuidOostZorg en ict-leverancier Ascom zijn een samenwerking aangegaan voor het doorontwikkelen van zorgdomotica-, sensoring-, communicatie- en alarmeringssystemen in de zorg. Ze hebben een vijfjarige overeenkomst voor co-creatie getekend.

Dat melden ZuidOostZorg en Ascom op 8 september. De samenwerking is gericht op innovatie en ontwikkeling van diensten en producten die cliënten ondersteunen in hun zelfstandigheid en privacy en die zorgpersoneel ondersteunen in hun werk. ZuidOostZorg profiteert van de laatste technologieën en Ascom krijgt zo veel praktijkinformatie, zo stellen de organisaties.

Het Friese ZuidOostZorg en de internationale aanbieder Ascom, met hoofdkantoor in Zwitserland, werken al langer samen. Zo hebben ze samen SmartSense binnen de zorgorganisatie geïmplementeerd: een systeem om het gedrag van bewoners met dementie te monitoren.