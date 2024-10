ZuidOostZorg: techcoach helpt zorgteams met inzet van technologie

Een medicijndispenser, muziekkussen of robothond. Om zorgprofessionals een technologisch duwtje in de rug te geven, werkt ZuidOostZorg met techcoaches. Na een jaar succesvol experimenteren gaat de Friese vvt-aanbieder de werkwijze opschalen.

Afgelopen jaar startte ZuidOostZorg met de inzet van techcoaches. Deze zorgprofessionals ondersteunen zorgteams met vragen over de inzet van technologische middelen en het stimuleren ervan.

Experiment

ZuidOostZorg startte met een experiment waarbij vier collega’s elk 8 uur per week werden ingezet als techcoach. “Omdat dit een nieuwe rol was, kostte het tijd om samen te zoeken en ontdekken”, aldus de vvt-aanbieder. Techcoaches werden meegenomen in de visie op technologische hulpmiddelen binnen ZuidOostZorg en de complexiteit van implementatie en beheer.

De coaches gingen op verschillende afdelingen aan de slag. Daarbij werkten ze samen met de eerstverantwoordelijke verzorgenden. “Samen bespraken ze diverse casussen waarbij men opzoek ging naar wat is hier nu het echte probleem? En kan een technologisch hulpmiddel hierbij helpen?” ZuidOostZorg meldt dat de meeste casussen zich richtten op het bevorderen van zelfredzaamheid en het verminderen van probleemgedrag.

Opschaling

De gestelde doelen voor de inzet van technologische hulpmiddelen werden geobserveerd en gerapporteerd. “Dit stelde het team in staat om te evalueren of de technologie daadwerkelijk van meerwaarde was. Zo niet dan werd het proces opnieuw gestart om verder te zoeken naar een passende oplossing.” In totaal hebben de coaches zo’n 75 casussen opgepakt. “De zorgteams ervaren de techcoaches als een waardevolle aanvulling en stimulans bij het gebruik van technologische hulpmiddelen.”

Daarom zet ZuidOostZorg de inzet van techcoaches voort en wordt het aantal uitgebreid. “Voor een nog effectievere inzet worden techcoaches nauwer verbonden aan specifieke locaties.”