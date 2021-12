Zuyderland leent 100 miljoen euro van EIB

Zuyderland leent 100 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) om het ziekenhuis en langdurige-zorgfaciliteiten te vernieuwen en te optimaliseren. Met het geld wordt onder meer de acute zorg over de twee hoofdlocaties van Zuyderland verdeeld, worden nieuwe laboratoria gebouwd in Sittard-Geleen en ondergaat de locatie Heerlen een renovatie.

Als onderdeel van een langetermijninvesteringsprogramma wordt er verder ingezet op digitale zorgprocessen en nieuwe operatiekamers. Bovendien moet de ouderenzorg van Zuyderland inspelen op de toenemende vraag van een vergrijzende bevolking. Dat vraagt om uitbreiding en het upgraden van de zorgcentra, begeleid wonen en thuiszorg.

Geen ziekenhuisopname

Met de nieuwe zorgmodellen van Zuyderland is geen ziekenhuisopname voor bepaalde medische behandelingen meer nodig. Met name voor patiënten met multimorbiditeit en chronische ziekten is het programma bedoeld om de medische zorg uit het ziekenhuis en dichterbij de thuissituatie van de patiënt te verplaatsen. Bovendien zullen sommige van de nieuwe zorgfaciliteiten rekening houden met de specifieke behoeften van het toenemende aantal patiënten met dementie en soortgelijke aandoeningen.

Toekomstvisie

“Wij zijn enorm blij dat we deze overeenkomst hebben kunnen sluiten”, aldus financieel directeur Roel Goffin. “Het laat zien dat de Europese Investeringsbank de toekomstvisie van Zuyderland voor de regio Zuid-Limburg onderschrijft. Dankzij deze lening is ons investeringsprogramma tot 2029 geborgd en kunnen we doorbouwen aan onze strategie ‘De beste zorg, zo thuis mogelijk’. Een prachtige mijlpaal voor Zuyderland!”