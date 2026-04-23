Zwitch Almere promoot werk in zorg en welzijn

Zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en de overheid in Flevoland werken aan een fysieke en digitale plek waar inwoners zich kunnen oriënteren op werk in zorg en welzijn: ‘Zwitch Almere’.

“De personeelstekorten in de zorg lossen we niet alleen op”, zegt Marc Seelen, voorzitter raad van bestuur van het Flevoziekenhuis. “Met Zwitch bundelen we als zorgorganisaties in Almere onze krachten en bieden we één plek waar je kunt ontdekken, leren en direct stappen kunt zetten richting werk.”

Almere 2.0

Het Flevoziekenhuis, de Gemeente Almere, ROC van Flevoland, Stichting Moving Up, Triade Vitree, Woonzorg Flevoland, Zorggroep Almere en Flever hebben afgelopen week hun samenwerking officieel bekrachtigd met het ondertekenen van een convenant.

Ook UWV, Werkbedrijf Lelystad en hogeschool Windesheim zijn betrokken bij de ontwikkeling van dit initiatief. Zwitch Almere wordt mede mogelijk gemaakt door het investeringsprogramma Almere 2.0 van gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk.

Opening

De opening van de fysieke locatie van Zwitch Almere in de binnenstad staat gepland voor medio september 2026.

