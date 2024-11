Zzp’ers en lage tarieven dwingen gehandicaptenzorg investeringen uit te stellen

Een hoge inzet van personeel dat niet in loondienst is en lage tarieven zetten de gehandicaptenzorg financieel onder druk. Zorgorganisaties zien zich gedwongen om hoognodige investeringen in onder meer het eigen vastgoed uit te stellen. Dat blijkt uit onderzoek van Finance Ideas .

Beeld: Viktor Morozuk/Getty Images/iStock

Finance Ideas analyseerde ongeveer 127 zorginstellingen. Hieruit blijkt dat de gehandicaptenzorg financieel steeds verder wordt uitgehold. Investeringen worden uitgesteld en het vastgoed raakt verder verouderd, schrijven de analisten.

PNIL

De financiële druk komt vooral door een bovenmatig hoge inzet van personeel niet in loondienst (PNIL). Dit komt mede door een krappe arbeidsmarkt, zeker voor de zwaardere en complexe doelgroep en een hoog ziekteverzuim, stelt Finance Ideas.

De relatieve uitgaven voor PNIL zijn in de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Het aandeel PNIL in de totale personeelskosten nam toe van 6,0 procent naar 12,8 procent. In absolute termen zijn de uitgaven voor PNIL in deze periode zelfs verdrievoudigd.

Een toename van het ziekteverzuim onder het personeel speelt ook een rol. Het ziekteverzuim nam tussen 2014 en 2023 sterk toe, namelijk van 5,1 procent naar 8,1 procent.

In combinatie met de geplande tariefdruk vanuit het Rijk blijft er geen of beperkte ruimte over voor noodzakelijke investeringen in vastgoed, duurzaamheid, ict en personeel.

Tarieven

Finance Ideas wijst ook naar bezuinigingen van het Rijk als boosdoener. Op Prinsjesdag werd duidelijk dat het kabinet vanaf 2026 bijna 200 miljoen euro aan bezuinigingen in de Wlz in de Rijksbegroting heeft opgenomen. Ten opzichte van eerder aangekondigde bezuinigingen (onder andere meerjarige contracten, ombuiging behandeling en verlaging van de NHC) voegde het kabinet daar een bezuiniging voor ‘opschaling digitale zorg’ aan toe. In combinatie met een aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt komt de operationele marge in de gehandicaptenzorg zonder bijsturing verder onder druk te staan.

“In de tarieven wordt onvoldoende rekening gehouden met de huidige en toekomstige kwaliteitseisen en investeringskosten”, stellen de analisten. “Tegelijkertijd ligt de oplossing niet alleen bij hogere tarieven. Ook bij het management van zorginstellingen ligt een verantwoordelijkheid om de winstgevendheid te verbeteren. Tussen zorginstellingen zijn namelijk grote verschillen waarneembaar die niet alleen worden verklaard door omvang en complexiteit van de doelgroep.”

Verschillen tussen kleine en grote zorginstellingen

Grote zorginstellingen (met een omzet vanaf 150 miljoen euro) realiseerden de afgelopen jaren gemiddeld lagere winstgevendheidsmarges dan middelgrote en kleine zorginstellingen. “Deze categorie zorginstellingen heeft gemiddeld een hoger verzuim en hogere inzet PNIL. Een mogelijke verklaring is dat grotere zorginstellingen een relatief zware doelgroep bedienen. Juist voor deze doelgroep is personeel het moeilijkst te vinden.”

De marges van kleine instellingen (met een omzet tot 50 miljoen euro) liggen gemiddeld juist 2,1 procent hoger ten opzichte van het sectorgemiddelde. “We zien dat bij kleinere zorgaanbieders een steeds groter aandeel van hun opbrengsten vanuit de Wlz afkomstig is. Over het algemeen is dit kapitaalintensiever dan de overige bekostigingsstromen. Dit beeld wordt bevestigd in de relatieve kapitaallasten. Voor kleinere instellingen liggen deze gemiddeld hoger dan bij grote zorginstellingen.”

Beleidsmakers en zorginstellingen aan zet

“De huidige krapte op de arbeidsmarkt en de ingecalculeerde bezuinigingen van het Rijk leggen beslag op de toekomstige investeringscapaciteit en daarmee de toekomstbestendigheid van de gehandicaptenzorg”, concludeert Finance Ideas. (..) “Er blijft geen of beperkt ruimte over om noodzakelijke investeringen in vastgoed, duurzaamheid, ict en personeel uit te voeren. Het gevolg is een vicieuze cirkel, waarin het uitstel van investeringen leidt tot verouderde activa. Verouderd zorgvastgoed is minder aantrekkelijk voor medewerkers en cliënten en sluit functioneel minder goed aan bij de zorgvraag. Dit veroorzaakt leegstand en deze inefficiëntie zet op termijn de continuïteit van de zorg onder druk. Niet alleen beleidsmakers, maar ook zorginstellingen zijn aan zet om het tij te keren.”