AbbVie Nederland ondertekent Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Samen werken aan duurzame zorg

De Green Deal Duurzame Zorg is een initiatief vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Green Deal zet in op de verduurzamingstransitie in de zorgsector naar zorg met minimale impact op klimaat, milieu en leefomgeving. Met inmiddels 380 deelnemende partijen, waaronder ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsinstellingen, is de ‘deal’ breed gedragen.

In de Green Deal 3.0 spreken partijen af om voor vijf thema’s tot en met 2026 resultaatgericht aan de slag te gaan: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-reductie, vermindering van grondstoffengebruik en circulariteit, en het verminderen van de milieubelasting door medicatie. AbbVie ondertekende eerder al de Green Deal 2.0 en zet zich met versie 3.0 verder in voor duurzame zorg.

“Met de innovatieve geneesmiddelen die we ontwikkelen, maken we een verschil in de levens van mensen. Het is essentieel dat we dit op een duurzame manier doen, zodat deze ook voor toekomstige generaties beschikbaar blijven. Door de Green Deal werken veel partijen aan dezelfde doelen richting duurzame zorg en juist die samenwerking is zo belangrijk” aldus Ignacio Tuduri, General Manager bij AbbVie Nederland.”

Verantwoorde innovatie voor de toekomst

AbbVie is een wereldwijd bedrijf met kantoren en productielocaties in meer dan zeventig landen. Elk jaar wordt er een duurzaamheidsrapport gepubliceerd. Daar zijn concrete doelstellingen en behaalde resultaten in te vinden. Ook vanuit Nederland levert AbbVie een bijdrage. Bij het distributiecentrum worden geneesmiddelen milieuvriendelijker verpakt, er wordt zo veel mogelijk duurzaam getransporteerd en op het kantoor in Hoofddorp worden per 2025 benzineauto’s uit het wagenpark geschrapt. Bovendien, stelt AbbVie niet alleen zichzelf doelen maar ook aan leveranciers. In 2027 wil AbbVie dat tenminste 79% een geregistreerd duurzaamheidsbeleid heeft.

Lees over AbbVie’s duurzaamheidsinitiatieven op: https://www.abbvie.nl/wie-we-zijn/duurzaamheid.html