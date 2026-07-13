Capaciteitsproblemen vragen om fundamentele keuzes

De druk op medewerkers in de zorg is al jaren hoog. Toch wordt personeelsplanning nog te vaak gezien als een operationeel vraagstuk. Volgens AAG-er Remco Vermeulen, manager Capaciteit, Planning & Beheer, hoort capaciteitsmanagement daarom thuis aan de bestuurstafel. “Het gaat om fundamentele keuzes over hoe je de zorg toekomstbestendig maakt.”

Meer dan het dichtzetten van diensten

Remco houdt zich dagelijks bezig met integraal capaciteitsmanagement (ICM) en alles wat daarbij komt kijken. “Planners zijn vaak gewend om problemen op te lossen binnen het bestaande rooster. Dat voelt comfortabel, want daar hebben ze grip op. Maar het is geen structurele oplossing voor de arbeidsmarktkrapte. Roosteren gaat over het invullen van diensten. ICM gaat over een veel fundamentelere vraag: welke zorg wil je leveren, welke capaciteit is daarvoor nodig en hoe richt je je organisatie daarop in? Pas als je die vragen met elkaar verbindt, werk je aan een duurzame oplossing. Wij begeleiden zorgorganisaties in het toewerken naar integraal capaciteitsmanagement als leidend principe voor sturing en samenwerking.”

Van operationeel naar strategisch vraagstuk

Daarmee tilt AAG de personeelsplanning op van een operationeel naar een strategisch vraagstuk. “Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen we analyses en schetsen we een wenkend perspectief, om te laten zien dat het anders kan”, legt Remco uit.

Een praktijkvoorbeeld: bij een van onze opdrachtgevers leidde een nieuwe manier van plannen tot minder gaten in het rooster, lagere kosten en betere continuïteit. “Daar zag je mooi hoe je met strategische personeelsplanning integraal werkt aan vraagstukken rondom personeelstekorten, stijgende kosten en een toenemende zorgvraag.”

De echte vraag van bestuurders: continuïteit van zorg

Remco en zijn team krijgen het steeds drukker, nu meer zorgbestuurders zich realiseren dat capaciteitsplanning thuishoort aan de bestuurstafel. “Bestuurders liggen niet wakker van het rooster op maandag”, legt Remco uit. “Zij liggen wakker van de vraag: kunnen wij over een jaar nog wel de zorg leveren die we beloven? Zodra het besef landt dat die twee dingen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is capaciteitsmanagement geen optimalisatievraag meer, maar een bestaansvraag voor je organisatie.”

Van inzicht naar actie

Als een bestuurder die denkstap heeft gemaakt, verandert de dynamiek. Remco: “Dan gaat het niet meer over kleine verbeteringen, maar over fundamentele keuzes. En dan ontstaat er ook ruimte om te investeren in structurele oplossingen.” Tegelijkertijd brengt dit nieuwe dilemma’s met zich mee. “Zeker als je echt iets verandert – bijvoorbeeld hoe je roosters opbouwt of hoe flexibel je inzet – heeft dat impact op mensen”, zegt Remco. “Bestuurders zijn daar terecht voorzichtig mee, omdat ze bang zijn dat medewerkers vertrekken. Een reële angst, maar geen reden om verandering uit te stellen. De sleutel zit in hoe je het aanpakt.”

Oplossingen met draagvlak

Integraal capaciteitsmanagement is nooit alleen een technisch vraagstuk. Het raakt direct aan hoe mensen werken, wanneer ze werken en hoeveel invloed ze hebben op hun rooster. Daarmee raakt het ook aan autonomie, werkdruk en werk-privébalans. “Het is goed om te begrijpen wat medewerkers belangrijk vinden en wat hen motiveert”, legt Remco uit. “Als je dat meeneemt in je ontwerp, kom je tot oplossingen die wel draagvlak hebben.”

Zijn team integreert veranderkunde daarom nadrukkelijk in elk traject. Stakeholders zoals de ondernemingsraad worden vroeg betrokken en er wordt actief gewerkt aan draagvlak. Remco: “Je kunt nog zo’n goed model hebben, maar als mensen het niet accepteren, werkt het niet. Zo simpel is het.”

4 pijlers: waar het vaak misgaat

In de praktijk ziet Remco dat veel organisaties blijven hangen in één deel van het vraagstuk, meestal het rooster zelf. Terwijl integraal capaciteitsmanagement juist uitgaat van samenhang. Duurzame verbetering ontstaat alleen als je alle lagen meeneemt. Volgens Remco rust ICM op vier pijlers:

Visie: hoe kijk je als organisatie naar inzet van medewerkers?

Beleid: welke uitgangspunten en kaders horen daarbij?

Proces en systeem: hoe organiseer je planning en besluitvorming?

Gedrag en cultuur: hoe werken mensen daadwerkelijk?

Parttime werken als systeemuitdaging

Een belangrijke factor in de complexiteit van planningsvraagstukken is het hoge aandeel parttime medewerkers in de zorg. Dat maakt roosteren aanzienlijk ingewikkelder. Remco: “Hoe meer parttime contracten, hoe meer afstemming nodig is en hoe groter de kans op gaten. Dat is geen oordeel, maar wel een realiteit waarmee je te maken hebt.” Dat leidt tot een ongemakkelijke, maar noodzakelijke vraag: moeten we de zorg anders organiseren? Remco: “Misschien moeten we wel toe naar vormen waarbij diensten anders worden ingericht, zodat het beter aansluit op hoe mensen werken én wat de zorg vraagt. Dat soort keuzes zijn spannend, maar wel nodig om het systeem houdbaar te maken.”

Van optimaliseren naar herontwerpen

Remco’s boodschap is duidelijk: veel organisaties proberen het maximale te halen uit het bestaande systeem, terwijl de echte winst vaak zit in een fundamenteel herontwerp. Dat vraagt om:

het voeren van het gesprek op bestuursniveau;

het expliciet maken van keuzes in visie en beleid;

het doorbreken van ingesleten werkpatronen;

het serieus meenemen van de menselijke kant van verandering.

Remco: “De aandacht voor dit vraagstuk is er, de noodzaak is duidelijk. De vraag is nu: blijven we hangen in tijdelijke oplossingen of durven we keuzes te maken die de zorg ook op de lange termijn houdbaar maken?”