CWZ digitaliseert verder voor betere zorg

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen heeft een duidelijke visie voor de toekomst. “De zorg van de toekomst zal er anders uitzien,” zegt Jos Wannet, lid raad van bestuur. Dit vraagt om anders denken. Digitale zorgtoepassingen en innovaties voegen waarde toe, zorgen voor meer tijd voor de zorg en verlagen de kosten. We gingen met Jos Wannet in gesprek over de keuze om de bedrijfsprocessen te beheren met het ERP-systeem dat Axians specifiek voor de zorg heeft ontwikkeld: Zorg ERP .

Een sprong vooruit

Het topklinische ziekenhuis in Nijmegen, investeerde in Zorg ERP, het ERP-systeem voor de zorg met Microsoft Dynamics 365 Business Central als basis. “Daarmee maken we een sprong vooruit in de tijd. We gaan werken met de laatste technologie.”

CWZ zet Zorg ERP in voor o.a. inkoop, contractmanagement, (OK)logistiek, financiën en investeringen. “Microsoft is voor ons een interessante ontwikkelpartner, de stappen op bijv. AI gaan snel en daar kunnen we straks ons voordeel mee doen. Zo maken we onze processen op het vlak van inkoop, logistiek en financiën echt een stuk efficiënter.”

“De geïntegreerde cloudoplossing met AI-functionaliteiten zorgt ervoor dat we slimmer en efficiënter kunnen werken”

Vernieuwing is belangrijk

“Als topklinisch ziekenhuis willen we vooruitstrevend blijven in het leveren van hoogwaardige doelmatige en betaalbare zorg. De zorgsector verandert snel door een toenemende zorgvraag, stijgende kosten en een krappe arbeidsmarkt. Dit vraagt om innovatieve en duurzame oplossingen.

Zorg ERP helpt ons bij deze transformatie door onze inkoop-, logistieke en financiële processen te ondersteunen op een toekomstbestendig platform. De geïntegreerde cloudoplossing met AI-functionaliteiten zorgt ervoor dat we slimmer en efficiënter kunnen werken”.

Dynamiek van de zorg

“We zochten een ERP-oplossing die specifiek is afgestemd op de dynamiek van de zorg. Zorg ERP sluit hier goed op aan, omdat het rekening houdt met de complexe regelgeving en processen binnen de sector, zoals strikte compliance-eisen, complexe inkoopprocessen en een dynamische logistiek. Daarnaast biedt het de innovatiekracht van Microsoft in de cloud, waardoor we altijd up-to-date blijven en klaar zijn voor toekomstige ontwikkelingen.”

Kosten- en tijdbesparingen

“We verwachten de grootste impact op administratieve processen binnen inkoop en logistiek. Dankzij Zorg ERP kunnen we bijvoorbeeld bestellingen automatiseren, voorraadbeheer optimaliseren en budgetbewaking efficiënter inrichten. Door deze processen te stroomlijnen, besparen we niet alleen tijd en kosten, maar verminderen we ook de foutgevoeligheid. Dit komt de kwaliteit en daarmee de zorg ten goede”.

Persoonlijke aandacht

De samenwerking met Axians voelde vanaf het begin al goed. Ze dachten actief mee en begrepen onze uitdagingen. Een mooi voorbeeld hiervan was tijdens de implementatiefase: Axians zorgde ervoor dat onze medewerkers altijd een vast aanspreekpunt hadden. Dit gaf niet alleen vertrouwen, maar zorgde er ook voor dat we snel en efficiënt knelpunten konden oplossen. We kijken ernaar uit om samen verder te bouwen aan een toekomstbestendig ziekenhuis, waarin innovatieve technologie ons helpt om de beste zorg te blijven leveren.

