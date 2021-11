Deze 6 vragen veranderen de zorg

Het programma heet Health Monitor en loopt al enkele jaren, vertelt Willem-Jan Blok, Director Customer Strategy & Operations. ‘De uitkomsten geven de gezondheidsbeleving weer van een patiënt. Iedereen ervaart gezondheid immers op zijn eigen manier. Voor sommigen betekent het vooral stress en onzekerheid. Bij anderen roept het meer praktische vragen op. Dat alles is cruciaal voor de behandeling.’

Grip op gezondheid

Patiënten geven in de Health Monitor antwoorden op zes eenvoudige vragen. Hieruit rolt een beleving van de patiënt op het vlak van acceptatie en controle van de ziekte. ‘De uitkomsten zijn belangrijk omdat dit voor de zorgverlener inzicht geeft in de ondersteuningsbehoefte van de individuele patiënt. Inzichten in patiëntenvoorkeuren zijn de basis voor gepersonaliseerde zorg,’ aldus Blok.

Op basis van de antwoorden op de 6 vragen wordt de patiënt in een bepaald kwadrant ingedeeld. Bovenstaande figuur geeft de ondersteuningsbehoefte per kwadrant weer.

De Health Monitor is een van de innovaties waar Janssen zich sterk voor maakt, vertelt Michel van Agthoven, Director External Affairs. ‘Janssen staat bij het grote publiek bekend als de ontwikkelaar van een coronavaccin. Daar zijn we trots op, en dat heeft als voordeel dat we nooit meer hoeven uit te leggen waar we werken. Maar we doen veel meer. We hebben een breed portfolio aan innovatieve medicijnen voor patiënten in verschillende therapeutische gebieden.’



Daarnaast staat Janssen in termen van R&D-investeringen in Nederland op de derde plaats, na ASML en Philips. ‘Vanuit deze positie zien we het als onze missie om bij te dragen aan een duurzame en toekomstbestendige zorg op basis van uitkomsten die voor patiënten belangrijk zijn. Waardegedreven zorg of Value Based Healthcare is daarbij een leidend principe.’Hoge zorgkosten

De ontwikkeling van geneesmiddelen verloopt in een gecontroleerde setting, aldus Van Agthoven. ‘Daarbij wordt via klinische studies gekeken naar de werkzaamheid en veiligheid. De werkzaamheid in de praktijk wordt echter vooral bepaald door de wijze van toepassing en die moet je zo optimaal mogelijk maken. Dat kan alleen door in nauwe samenwerking met alle partners in de zorg de uitkomsten in de praktijk in kaart te brengen.’



De hoge zorgkosten zijn een punt van aandacht. ‘Medicijnen dragen in Nederland voor 7 procent aan die kosten bij en uiteraard moet je je altijd afvragen hoe je dat zo optimaal mogelijk kunt besteden.1 Maar we denken ook na over die andere 94 procent, en hoe dat betaalbaarder kan.’

Gepersonaliseerde zorg

‘Daarom investeren we in projecten die kunnen bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige zorg, waarbij we rekening houden met de belangrijkste trends,’ vult Blok aan. ‘Een van die trends is gepersonaliseerde zorg, waarvan de Health Monitor een mooi voorbeeld is.’



Daarnaast draagt ook de Health Monitor bij aan beheersing van de kosten. ‘Want adequatere zorg voor iedere patiënt is niet alleen gunstig voor de persoon in kwestie, maar ook voor de samenleving als geheel. Niet-adequate zorg is immers per saldo dure zorg. Een optimale behandeling voor de juiste patiënt op het juiste moment en op de juiste plaats, dat is voor ons de essentie. Aan dat doel dragen we bij met al onze inspanningen, projecten en samenwerkingen.’

CBS Statline, 2021 en Farmiform, 2021

EM-81182