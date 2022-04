Doorbraak maken in de zorg? Kom en steek je vinger op!

De Praktijk is alweer bijna twee jaar actief. Dit kennisplatform van Assist maakt zich hard voor het oplossen van majeure zorgthema’s en de daarvoor noodzakelijke veranderingen. Daartoe brengt het tijdens bijeenkomsten zorgbestuurders bijeen met bestuurders en deskundigen buiten de zorg in De Praktijk. Het doel is om met concreet toepasbare verbeteringen aan de slag te gaan. Zo hebben zorgbestuurders die de laatste bijeenkomst bezochten hun vinger opgestoken tijdens een workshop met hoogleraar Business Analytics Sandjai Bhulai. Dit heeft geleid tot een samenwerking met deze professor van de VU Amsterdam, met zorginstellingen en met andere betrokkenen

Het doel is om met de hulp van data science wijken gezonder te maken. Deze zorgbestuurders maken nu deel uit van een consortium dat een onderzoek voorbereidt.

En dat is niet het enige concrete resultaat van De Praktijk. Als gevolg van een spontane oproep van bestuurder Marga Bijma van de GGz-Praktijk tijdens de laatste bijeenkomst wordt het komende jaar vorm gegeven aan een initiatief om ‘De ggz-instelling van de toekomst’ te beschrijven. Daarnaast zijn een groot aantal zorgbestuurders in masterclasses aan de slag met aanstekelijk werkgeverschap. Het is mooi om te zien hoe deze bestuurders elkaar tijdens deze initiatieven stimuleren om het roer om te gooien en elkaar uitdagen daadwerkelijk te veranderen. Dat is precies de reden waarom Yvonne Biemans, algemeen directeur van Assist, De Praktijk is gestart. In bijgaande update vertelt ze je waarom je op de komende bijeenkomst op 28 juni niet mag ontbreken en hoe je je kunt opgeven.