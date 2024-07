Employer branding in de zorg: 4 strategieën voor succes

In de gezondheidszorg, met de problemen rond schaarste, verloop en verzuim is het cruciaal om een aantrekkelijk werkgeversmerk te hebben. “Een heldere employer branding strategie is belangrijk voor het aantrekken én het behouden van medewerkers”, stelt Saskia van Wieringen, directeur Randstad Zorg.

Ondanks alle uitdagingen in de sector schetst het Randstad Employer Brand Research (REBR) rapport over de zorgsector een vrij positief beeld. Zo scoort de sector heel hoog op aantrekkelijkheid, dus het beeld dat mensen bij de zorg hebben. Het is een van de sectoren waar mensen met een duidelijke ‘drive’ gaan werken: hier voeg je als medewerker iets belangrijks toe – je doet het voor het welzijn van cliënten en patiënten.

Tegelijk is er ook een zwakte. Van Wieringen vat samen: “Veel mensen hebben, zo blijkt uit het onderzoek, relatief weinig beeld bij welke functies er zijn, wat de functies inhouden en welke ontwikkelkansen er zijn.” Van Wieringen meent dat werkgevers in de sector bij het versterken van hun employer branding veel profijt kunnen hebben van de inzichten en strategieën in het Randstad Employer Brand onderzoek.

Daarbij moeten ze, legt Van Wieringen uit, niet alleen concurreren om talent, maar ook inspelen op de veranderende behoeften en verwachtingen van werknemers. Hoe kunnen ze met employer branding het verschil maken?

Optie 1. Werk aan perceptie én inhoud

Zorginstellingen zijn aantrekkelijke werkgevers, maar buiten de ziekenhuizen zijn ze relatief onbekend. Het imago van de zorgsector kan beter worden verkocht, maar het is net zo belangrijk om te werken aan de inhoud. De sector biedt medewerkers mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en een boeiende loopbaan.

Volgens Van Wieringen moet de zorgsector zichzelf beter presenteren als een plek waar men een verschil maakt en een betekenisvolle bijdrage levert aan het welzijn van anderen. Het is belangrijk om deze boodschap effectief te communiceren naar potentiële medewerkers.

Optie 2. Bied duidelijkheid en zekerheid

Een van de belangrijkste uitdagingen voor zorginstellingen is het bieden van zekerheid aan medewerkers. Veel zorgmedewerkers werken in deeltijd, wat voor jonge mensen een belemmering kan zijn om een stabiele toekomst op te bouwen. Werkgevers moeten niet alleen de financiële zekerheid verbeteren, maar ook perspectieven op lange termijn bieden.

Van Wieringen adviseert zorginstellingen om jonge mensen baan- en bestaanszekerheid te bieden en de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling duidelijk te communiceren. Het aanbieden van volwaardige contracten kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Optie 3. Creëer inhoudsvol en uitdagend werk

Zorginstellingen moeten werk aantrekkelijker en uitdagender maken, vooral voor de jongere generatie die waarde hecht aan persoonlijke groei en variëteit. Van Wieringen benadrukt het belang van het bieden van verschillende ervaringen binnen de organisatie.

Een goed voorbeeld is IJsselheem, een zorginstelling in Kampen en omgeving. Hier worden medewerkers gestimuleerd om, gebaseerd op hun kennis en ervaring, betere en efficiëntere zorg te leveren. Deze aanpak, waarbij zorgmedewerkers in de lead worden geplaatst, zorgt voor meer betrokkenheid en innovatie.

Optie 4. Verbinding en verscheidenheid als kracht

Een ander belangrijk aspect van employer branding is het verbindend werkgeverschap. In de zorgsector werken mensen met diverse achtergronden, leeftijden en culturen. Deze diversiteit kan een kracht zijn, mits deze goed wordt benut.

Saskia van Wieringen pleit voor het benadrukken van gezamenlijke doelen en het omarmen van diversiteit. “Het is belangrijk om een cultuur van gezamenlijkheid te creëren en als leidinggevende het goede voorbeeld te geven. Dit versterkt de samenwerking en zorgt voor een inclusieve werkomgeving.”

Aantrekkelijk worden en blijven

Een goede employer branding strategie is dus essentieel voor zorginstellingen. Door te werken aan zowel de perceptie als de inhoud, duidelijkheid en zekerheid te bieden, en werk uitdagender te maken, kunnen zorginstellingen hun positie versterken. Bovendien speelt verbindend werkgeverschap een cruciale rol in het benutten van de kracht van diversiteit. Leidinggevenden in de zorg kunnen zo een aantrekkelijke en stabiele werkomgeving creëren, die medewerkers vandaag en in de toekomst aanspreekt.

Neem voor meer informatie contact op met Saskia van Wieringen.