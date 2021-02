Gezocht: radicaal andere bestuurders

Innoveren, investeren en transformeren. Dat is wat de zorg te doen staat om betaalbaar, toegankelijk en aantrekkelijk te blijven. De Praktijk, een initiatief van Assist Zorg, ondersteunt bestuurders in het aanpakken van majeure thema’s binnen de zorg.

De zorg dreigt onbetaalbaar en ontoegankelijk te worden en ook nog eens onaantrekkelijk voor talent. Als we dat tij willen keren, moet het roer om. De coronacrisis mag geen excuus zijn om deze nijpende thema’s te laten liggen. We moeten ze nu aanpakken, vindt Yvonne Biemans, algemeen directeur van Assist Zorg. Met de denktank De Praktijk brengt zij bestuurders van binnen en buiten de zorg samen met wetenschappers en ervaren doeners uit de praktijk. Om ze zo te inspireren tot veranderingen en de zorg toekomstbestending én beter te maken. Een selecte groep leiders en opiniemakers van binnen en buiten de zorg die kennis met elkaar deelt, ideeën heeft en deze met elkaar toetst om zo het verschil te maken met concrete projecten.

De Praktijk werd gelanceerd tijdens het event De Praktijk van radicaal anders op 27 oktober in het Anatomiegebouw in Utrecht. Denkers uit diverse disciplines kwamen tot de conclusie dat de zorg snakt naar aanstekelijker, op drijfveren gericht werkgeverschap. Daarnaast kan de zorg, meer dan nu wordt gedaan, aan de weg timmeren met behulp van (data-)technologie en organisatorische innovaties.

Echte verandering vraagt om verder kijken dan de zorgdiscipline of eigen sector. Bedrijven als Google en Coolblue kunnen inspireren hoe je talent vindt, bindt en duurzaam inzetbaar houdt. Ook andere zorgaanbieders kunnen een voorbeeld zijn, bijvoorbeeld voor een radicaal andere manier van organiseren. Na afloop van het event gaf Sandjai Bhulai, professor Business Analytics aan de VUA, aan dat samenwerken met andere disciplines een voorwaarde is voor radicale verandering.

Dat is precies waar De Praktijk bij wil en kan helpen. Het komende halfjaar gaat de denktank werken aan aanstekelijk werkgeverschap, inzet van data in de zorg en het ontwikkelen van een flexibele, veerkrachtige organisatie. Het eerstvolgende event vindt plaats op 17 juni 2021. Als zorgbestuurder meewerken aan de transformatie binnen de zorg? Deelnemen aan De Praktijk kan net het zetje zijn wat jij nodig hebt om die omslag al dit jaar in te zetten.

Heb je belangstelling om je bij ons aan te sluiten maak dan je interesse kenbaar bij Yvonne Biemans via yvonne.biemans@assistzorg.nl.