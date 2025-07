Goede slaapzorg vraagt om aandacht

Goede slaap is een essentieel onderdeel van de gehandicapten- en ouderenzorg. Toch krijgt kwaliteit van slaap in de praktijk vaak pas aandacht bij duidelijke signalen van vermoeidheid, gedragsproblemen of fysieke klachten. Zonde, want preventieve keuzes kunnen veel winst opleveren: in gezondheid, gedrag én werkdruk. Een van die keuzes begint bij de basis, het matras.

Een goed gekozen matras draagt bij aan veilige zorg en ondersteunt zorgprofessionals in hun dagelijks werk. Denk aan decubituspreventie, het verminderen van fysieke belasting en het reduceren van onrust. Ook de landelijke Richtlijn Slaapproblemen, ontwikkeld door SKILZ, biedt concrete handvatten. HartingBank zet de belangrijkste inzichten op een rij.

1. Wat je overdag doet, bepaalt de nacht

Slaap begint niet bij het sluiten van de gordijnen. De noodzaak voor slaap ontstaat overdag door beweging, ritme, prikkels en structuur. Wie overdag weinig wordt geactiveerd, slaapt lichter en onrustiger. Slaapzorg vraagt om een 24-uursbenadering. Geen extra taak, maar een vanzelfsprekend onderdeel van goede zorg.

2. Fysieke belasting verminderen

Een matras met goede drukverlaging vermindert de kans op decubitus. Ook vermindert het de noodzakelijke frequentie van het handmatig wisselen van lighouding. Vooral bij cliënten met een hoog risico op decubitus of beperkte mobiliteit maakt dat een groot verschil. Hoe dat zit? Een hybride matras dat al drukverdeling en -verlaging biedt, kan worden uitgebreid met een pomp om drukwisselingen toe te voegen. De cliënt hoeft dan niet noodzakelijk uit bed voor een matraswissel: de zorgverlener hoeft alleen een pomp aan te sluiten. Hierdoor vermindert de fysieke belasting voor zowel cliënt als de zorgverleners én een interventie kan sneller worden gestart. Resultaat? De kans op drukgerelateerde schade wordt beperkt en de werkveiligheid wordt vergroot.

3. Te goed willen zorgen, kan de nachtrust verstoren

Vroeg naar bed voor extra rust? Dat klinkt logisch maar werkt vaak averechts. Een cliënt die te lang in bed ligt zonder voldoende slaapdruk, slaapt juist lichter en dit kan leiden tot nachtelijke onrust. Een goed afgestemd dag- en nachtritme ondersteund door passende hulpmiddelen draagt

bij aan een kwalitatief betere slaap.

4. Tijd én rust winnen in het team

(Preventieve) anti-decubitusmatrassen verminderen ten opzichte van zorgmatrassen niet alleen de frequentie van wisselligging, ze dragen bij aan minder decubitusproblematieken. Dat scheelt in wondzorg, pijn, in administratie én overlegmomenten. Hybride matrassen met pompoptie maken zoals net beschreven drukwisselingen mogelijk zonder matraswissel. Dat voorkomt onnodige verstoringen aan het bed en dus ook in het team. Welke invloed een matras kan hebben op het gebied van onrust bij een cliënt? De verpleegkundig adviseurs van HartingBank denken graag met je mee en adviseren het type AD-matras dat het meest geschikt is en passend bij de algehele gezondheidssituatie.

5. Slaaphygiëne en zintuigen

Slaapkwaliteit wordt beïnvloed door prikkels zoals temperatuur, licht, geur en geluid. Maar ook de inrichting van de kamer speelt mee. Denk aan herkenbare rituelen, rust in de omgeving en een passend bed. Een matras dat aansluit bij de behoeften van de cliënt, van warmteregulatie tot ondersteuning, draagt bij aan een gevoel van veiligheid tijdens de nacht.

6. Inzicht in slaapgedrag door slimme technologie

Slimme matrassen of sensoren bieden waardevolle inzichten over beweging, ligging en slaappatronen, zonder de cliënt te storen. Ze helpen zorgteams om tijdig signalen van onrust of pijn te herkennen, waardoor interventies gerichter kunnen worden ingezet. Technologie ondersteunt zo de samenwerking tussen zorgprofessionals, gedragsdeskundigen en familie.

Een goed matras is geen detail, maar een strategische keuze binnen het zorgplan. Het raakt preventie, welzijn én veiligheid. De adviseurs van HartingBank denken graag mee, van hulpmiddelenadvies en decubituspreventie tot de inzet van slimme technologie binnen de organisatie.



