Hoe ga je om met personeelstekort en verzuim als HR?

Hoe ga je om met personeelstekort en verzuim ? En welke rol speelt HR hierin? In dit blog van onze partner Loyalis, geeft Pauline van Dorssen, consultant duurzame inzetbaarheid, antwoord op deze vragen. Laat je inspireren door praktijksituaties en ontdek de meest waardevolle tips, die je als HR-professional en leidinggevende direct in praktijk kunt toepassen. Geen tijd om het blog te lezen? Luister dan de aflevering van hun populaire podcast ‘Maar eerst koffie’. In 25 minuten neemt Pauline je mee in hoe je omgaat met personeelstekort en verzuim kunt verminderen.

Even voorstellen: wie is Pauline?

Pauline van Dorssen is consultant duurzame inzetbaarheid bij Loyalis. Met een achtergrond in de zorg en specialisatie in arbeids- en organisatiepsychologie heeft Pauline promotieonderzoek gedaan naar zelfleiderschap in de zorgsector. Als bijzonder lector bij Zuyd Hogeschool is ze nu bezig met haar lectoraat ‘Regie op inzetbaarheid’. “Ik kijk naar hoe je integraal kunt werken aan het versterken van de eigen regie en gedeelde regie van mensen, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn.”

Hoe kan personeelstekort bijdragen aan een hoger ziekteverzuim?

Er zijn op allerlei plekken tekorten in onze maatschappij, van de overheid, zoals gemeenten tot in de zorg. Lastig, natuurlijk. Als je veel tekorten hebt binnen jouw organisatie of binnen jouw team, moet je met minder mensen hetzelfde werk doen dat er ligt. Dat kan leiden tot hoger ziekteverzuim.”

“Wat belangrijk is, is dat je wakker bent vóórdat het te laat is. Weet dat het personeelstekort alleen maar toeneemt.”

Hoe kan een organisatie signalen op tijd oppikken en oppakken?

“Wat belangrijk is, is dat je wakker bent vóórdat het te laat is. Weet dat het toe gaat nemen en zorg dat je nu al weet hoe het gaat met jouw personeelstekort. De HR-afdeling heeft best goed zicht op hoeveel vacatures er uitstaan en hoe hard het gaat met nieuwe sollicitanten. Kunnen ze wel gekwalificeerde mensen vinden? HR weet ook hoe groot de uitstroom is, ze weten hoeveel mensen de komende jaren met pensioen gaan. HR heeft een sleutelpositie om goed inzichtelijk te maken wat de huidige en de te verwachten personeelstekorten zijn.”

“Maar die verantwoording wordt niet alleen door HR gedragen. Directie en management moeten ook goed nadenken en een duidelijk plan hebben. Wat is onze bedoeling als organisatie? Wat is onze dienstverlening? En wat vraagt deze tijd van ons? Als organisatie moet je strategisch nadenken over hoe ga je ervoor zorgen dat het werk gedaan wordt, wetende dat personeelstekorten toenemen.”

Wat moet je als HR-professional zéker doen?

“HR is één van de sleuteltjes die in verbinding met de andere partijen moeten functioneren. Zij kan informeren over de data. Wat zijn de personeelstekorten? Wat zijn onze verzuimcijfers? Maar ook: alle informatie die je uit medewerkerstevredenheidsonderzoeken (MTO) haalt en inzichten uit onderzoeken naar specifieke doelgroepen. Naast datagedreven werken zeg ik tegen HR-professionals: ga proactief naar de mensen toe. Zorg dat je aansluit bij overleg en vraag hoe het gaat. Waar lopen ze tegenaan? Waar liggen de kansen? Uit je kamer!”

Wat zijn bekende valkuilen in het voorkomen van verzuim?

“Een valkuil kan zijn dat je de hele tijd bezig bent met het dichten van gaten in het rooster. Van dag tot dag leeft. Continu zoeken naar flexwerkers die voor dat moment gaten kunnen invullen. Natuurlijk moet je die oplossingen vinden, maar probeer echt na te denken over wat nodig is om structureel de dienstroosters kloppend te krijgen. Dan is het goed om samen met de mensen die er wél zijn om tafel te gaan en vast te stellen wat de situatie is. Met elkaar kijken naar hoe je op een structurele manier kunt omgaan met de werkdruk en het personeelstekort. Op een manier dat het leuk blijft. Want in het voorkomen van verzuim is de leuk-factor heel belangrijk.”

Deze blog is gebaseerd op de aflevering ‘Hoe ga je om met personeelstekort en verzuim’ van onze podcast ‘Maar eerst koffie’. Tijdens deze aflevering gaat co-host Thanee Aldenhoven in gesprek met Pauline van Dorssen, consultant duurzame inzetbaarheid. Samen gaan zij in op dit onderwerp, bespreken zij de rol van HR bij personeelstekort en verzuim en deelt Pauline waardevolle tips en inzichten voor professionals.