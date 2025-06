Innovatieve e-learning maakt personeelsplanning mensgerichter en slimmer

Op 25 juni lanceert de StAZ in samenwerking met NZi een unieke e-learning: Plannen is een vak. Deze training biedt planners, leidinggevenden en HR-professionals in ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatiecentra een inspirerende, praktijkgerichte leerreis vol herkenning, inzichten en spelelementen.

Krachtig antwoord op complexiteit

In de wereld van personeelsplanning in ziekenhuizen is het alledaagse vaak allesbehalve eenvoudig. Verschillen in aanpak, kennis en tooling zorgen binnen én tussen instellingen voor onnodige complexiteit. De nieuwe e-learning Plannen is een vak biedt daar vanaf 25 juni 2025 een krachtig antwoord op.

Deze training is ontwikkeld met en voor de praktijk, samen met planners, leidinggevenden en HR-professionals uit de ziekenhuisbranche. Het resultaat is geen droge handleiding, maar een meeslepende leerreis die theorie, reflectie en toepassing combineert. Deelnemers worden stap voor stap meegenomen in het volledige planningsproces: van jaarplanning en capaciteitsmanagement tot roosteraanpassingen en maandafsluiting.

Voor iedereen die met roosters werkt

Of je nu planner bent op een verpleegafdeling of bij de technische dienst, leidinggevende van een polikliniek of HR-adviseur in een revalidatiecentrum, deze e-learning is geschikt voor iedereen die betrokken is bij capaciteits- en personeelsplanning. De training biedt niet alleen inhoudelijke verdieping, maar vergroot ook het wederzijds begrip tussen functies. Zo ontstaat meer rust, balans en voorspelbaarheid in de roosters.

Wat maakt deze e-learning uniek?

De kracht zit in de combinatie van inhoudelijke diepgang, toegankelijke vormgeving en een sterke link met de werkpraktijk. Studenten worden begeleid door drie digitale leervrienden, vergelijkbaar met DuoLingo. Ze bieden uitleg, tips en extra modules die leren licht en leuk maken, zonder dat het aan relevantie verliest.

Elke module bestaat uit een korte videoles, verdiepend materiaal en praktijkopdrachten. Geen standaardtoetsen, maar opdrachten die uitnodigen tot reflectie en gesprek, bij voorkeur samen met collega’s of leidinggevenden. Het doel: samen leren en de impact op de werkvloer direct voelbaar maken.

Van leersnacks tot roosterwedstrijd

De training bevat naast acht hoofdmodules ook compacte leersnacks, een uitgebreide begrippenlijst, badges, een certificaat én interactieve games, waaronder een roosterwedstrijd. Daarmee krijgt leren letterlijk een spelelement en blijft het motiverend tot het einde.

Een stevige investering die loont

Deze e-learning vraagt tijd en inzet. Maar planners die het traject afronden, zijn aantoonbaar sterker in hun rol. “Roosteren is geen puzzel, maar een zorgvuldig proces binnen heldere kaders. Deze opleiding geeft vanuit dit proces een antwoord op heel veel vragen,” aldus een planner die al mocht proefleren.

Breed inzetbaar, los van systemen

De training is systeemonafhankelijk en toepasbaar op alle afdelingen: van schoonmaak en beveiliging tot arts-assistenten en SEH. Daarmee is het een krachtig instrument om organisatiebreed meer grip, rust en samenwerking in de planning te brengen.

Of zoals een deelnemer uit het expertpanel het samenvat: “Een e-learning die inzicht geeft in het volledige planproces én alle aspecten van een gezond en goed rooster.”

Werk je in de ziekenhuisbranche en is je interesse gewekt?

Klik hier voor meer informatie.