Inzicht in de mentale gezondheid van zorgprofessionals

De mentale gezondheid van zorgprofessionals staat onder druk. Een derde voelt zich vaak emotioneel belast en twee derde krijgt te maken met agressie of ongewenst gedrag. Dat verhoogt het risico op verzuim en verloop. De Monitor laat zien hoe mensgericht leiderschap en een gezond, veilig klimaat bijdragen aan welzijn en behoud van zorgprofessionals.