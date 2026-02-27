Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomePartnernieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Inzicht in de mentale gezondheid van zorgprofessionals

,

De mentale gezondheid van zorgprofessionals staat onder druk. Een derde voelt zich vaak emotioneel belast en twee derde krijgt te maken met agressie of ongewenst gedrag. Dat verhoogt het risico op verzuim en verloop. De Monitor laat zien hoe mensgericht leiderschap en een gezond, veilig klimaat bijdragen aan welzijn en behoud van zorgprofessionals.

Zorgprofessionals ervaren hoge emotionele werkdruk, uitputting, slaapproblemen, agressie en ongewenst gedrag. Deze emotionele belasting vergroot het risico op verzuim en verloop én zet de mentale gezondheid van zorgprofessionals verder onder druk. Benieuwd naar alle cijfers en inzichten?

Vul je gegevens in en ontvang de Monitor Gezond Werken in de Zorg 2025 in jouw mailbox.

Reageer op dit artikel

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:25 Martijn Hendriks neemt afscheid van Gelderse Vallei
8:43 NZa verwacht dat budget langdurige zorg voldoende is
8:12 Bedrijfseconoom in raad van toezicht Ipse de Bruggen
8:00 Inzicht in de mentale gezondheid van zorgprofessionalsPartner
26 feb 2026 Vier jaar celstraf en tbs geëist voor aanranding en verkrachting in zorginstelling

Reader Interactions

Reacties