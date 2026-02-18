‘Met onze oplossingen kunnen we echt iets betekenen voor de cliënt en patiënt’

Kan een ICT-dienstverlener de druk op de zorg verminderen? Martijn Boshuis van Esprit ICT denkt van wel. ‘Met onze combinatie van generieke ICT en specialistische zorgcommunicatie hebben we een unieke marktpositie.’

Om maar even aan te geven hoe serieus ze de zorg nemen bij Esprit ICT: Martijn Boshuis is officieel CHO, wat staat voor Chief Healthcare Officer, een titel die je in ieder geval bij Nederlandse ICT-dienstverleners nog maar weinig tegenkomt. “Het kan zo maar zijn dat we de eerste zijn,” lacht Boshuis. “Maar de zorg is voor ons een heel belangrijke markt, en we wilden die focus ook op directieniveau gestalte geven.”

Integrale oplossing

Hoe belangrijk de zorg is voor Esprit ICT valt alleen al op te maken uit het feit dat de oplossingen van deze dienstverlener draaien in 90 procent van de Nederlandse ziekenhuizen en ook in talloze instellingen voor GGZ, ouderen- en gehandicaptenzorg. Daarbij gaat het aan de ene kant om generieke ICT, zoals de digitale werklekken en telefonie, en aan de andere kant om zorgspecifieke technologie: systemen voor (medische)alarmering, valdetectie, bewaking van de IC, enzovoorts. “Wij geloven dat algemene en specifieke systemen hand in hand gaan,” zegt Boshuis. “Als er een probleem is met het communicatienetwerk, zul je dat uiteindelijk ook merken in bijvoorbeeld de alarmering. Met die combinatie van generieke ICT en specialistische zorgcommunicatie heeft Esprit ICT een unieke marktpositie in Nederland: wij kunnen zorginstellingen een integrale oplossing bieden.”

Nu weet iedereen dat de zorg onder enorme druk staat door vergrijzing en een nijpend gebrek aan gekwalificeerde zorgmedewerkers. Aan de vergrijzing kan een ICT-dienstverlener natuurlijk niet zoveel doen, maar Boshuis denkt dat technologie als die van Esprit ICT wel degelijk een deel van de personeelstekorten kan opvangen met slimme systemen. “Natuurlijk blijft het warme contact aan het bed heel belangrijk. Maar wij kunnen die menselijke zorg een stuk makkelijker maken met technologische oplossingen. Ik denk niet dat je snel minder mensen nodig gaat hebben door technologie, maar je kunt de groei van de patiëntenpopulatie wel beter opvangen.”

Meerwaarde

Boshuis heeft zelf een achtergrond in technische informatica, maar koos voor de zorg vanwege de maatschappelijke meerwaarde. “Met onze zorgtechnologie kunnen we echt iets betekenen voor de patiënt en voor de zorgverlener. Bovendien dragen we bij aan de betaalbaarheid van de zorg: met de oplossingen van Esprit ICT kunnen zorginstellingen méér doen tegen minder kosten.”

Iets verder over de horizon ziet Boshuis een belangrijke rol weggelegd voor AI-technologie om de druk op de zorg te verlichten. Nu al levert Esprit ICT aan ziekenhuizen en instellingen voor ouderenzorg ‘lerende’ systemen, waarbij een sensor bijvoorbeeld het verschil kan zien tussen een val en een patiënt die ‘gewoon’ uit bed komt. En zo zijn er meer heel concrete toepassingen in en om het bed die nu al een verschil maken. “Tot voor kort moest een verpleegkundige rondes maken langs alle kamers om te controleren of alles in orde was,” zegt Boshuis. “Met onze detectie- en alarmeringssystemen hoeft dat niet meer; je wordt pas getriggerd als er bijvoorbeeld een pomp leeg is, of als bepaalde waarden van een patiënt over een kritische grens gaan. Bovendien leveren de oplossingen die wij bieden heel veel data op. Daarmee kun je met behulp van AI ook weer mooie dingen doen. Je zou bijvoorbeeld het verloop van een bepaald ziektebeeld bij een patiënt kunnen voorspellen, zodat je eerder kunt ingrijpen.”

Integreren

Tegelijkertijd is er op korte termijn nog veel winst te halen met het integreren van bestaande technologieën, denkt Boshuis. “Je ziet nog veel zorginstellingen die allemaal losse systemen gebruiken voor bijvoorbeeld alarmering en communicatie, waardoor medewerkers soms rondlopen met een pieper én een smartphone én misschien zelfs nog een ander apparaat.”

Boshuis begrijpt heel goed dat het voor zorginstellingen vaak moeilijk is om een weloverwogen keuze te maken in het overweldigende aanbod. “Omdat wij denken in integrale oplossingen, kunnen wij instellingen ook ondersteunen bij het nemen van die beslissingen. Tegelijkertijd zie je vooral bij academische ziekenhuizen steeds meer technologische kennis, met name over datagebruik en AI, en hebben steeds meer instellingen speciale adviseurs op het gebied zorgtechnologie. Samen met onze klanten analyseren we tegen welke problemen de instelling aanloopt, en welke oplossingen er in de markt beschikbaar zijn.”

Implementatie en adoptie

De uitdaging is daarbij niet zozeer de technologie an sich, maar implementatie en adoptie, aldus Boshuis. “Het is voor een belangrijk deel een ervaringsvraagstuk. Wij weten hoe onze systemen moeten draaien in bijvoorbeeld een groot ziekenhuis; daar hebben we hele draaiboeken voor. Maar je moet er ook voor zorgen dat al die duizenden vaste en flexibele medewerkers daadwerkelijk gaan werken met een technologie die al draait. Daar hebben we bijvoorbeeld e-learning modules voor ontwikkeld, waardoor mensen in korte tijd vertrouwd kunnen raken met een nieuw systeem, en er ook mee aan de slag kunnen.”

Natuurlijk loop je daarbij soms aan tegen het vooroordeel dat technologie ten koste gaat van het menselijk contact in de zorg, weet Boshuis. “Ik zie het als onze opdracht om uit te leggen aan klanten dat de automatisering van bepaalde taken juist méér ruimte geeft voor persoonlijke aandacht. De zorg wordt niet alleen efficiënter; het is ook beter voor het welzijn van de patiënt of cliënt.”