Microsoft Fabric voor de zorg: versnellen met BI en AI

Zorgorganisaties staan onder grote druk om meer zorg te verlenen met minder mensen. Datagestuurd werken helpt om slimmer te zorgen. Het probleem is alleen dat data vaak vastzit in een applicatie. Als je alleen gebruik maakt van de rapportage-mogelijkheden binnen zo’n applicatie, dan is je stuurinformatie niet volledig en kun je geen snelheid maken met BI en AI.

Het verzamelen en analyseren van gegevens is niet meer alleen voor het verbeteren van de bedrijfsvoering door de mensen op het ‘hoofdkantoor’. BI en AI gaan in de huidige tijd veel dieper de zorg in, want ook het zorgpersoneel kan met data en dashboards de inzichten krijgen om de juiste keuzes te maken in het zorgproces.

Van stand-alone naar synergie door geïntegreerde data voor BI

De ervaring met BI is dat het veel tijd kost om databronnen aan te sluiten op het datawarehouse en dashboards te ontwikkelen. Daarom draaien steeds meer applicaties stand-alone. Vaak zijn er binnen zo’n applicatie wel rapportagemogelijkheden, maar hebben zorg organisaties geen toegang tot hun eigen data, noch tot de business logica die wordt gebruikt bij het maken van de dashboards. Bovendien zit de kracht van datagedreven werken juist meestal in het combineren van gegevens uit meerdere bronnen, waardoor je (al dan niet met behulp van AI) verbanden en patronen ontdekt die voorheen onzichtbaar bleven. Blijf je alleen gebruik maken van de analytische tools binnen een applicatie, dan is je stuurinformatie incompleet.

Efficiëntie door standaardisatie: Microsoft Fabric referentiearchitectuur voor BI en AI

“Iedere zorgorganisatie worstelt met dit probleem”, ziet Marten-Jan Boele, zorgmanager bij Axians. “Natuurlijk is iedere zorginstelling anders, maar in de basis hebben ze dezelfde soort systemen en behoefte aan hetzelfde type stuurinformatie. In plaats van voor iedere zorginstelling een nieuwe data-architectuur en eigen zorgrapportages te ontwikkelen, heeft Axians een referentiearchitectuur voor een Data & AI platform gebouwd op basis van Microsoft Fabric. Hierdoor hoef je niet opnieuw een wiel uit te vinden dat al bestaat”. Het platform ziet er in de basis altijd hetzelfde uit voor iedere zorgorganisatie, maar is zeker geen one-size-fits-all oplossing. “Je hebt namelijk alles klaarstaan wat eventueel nog nodig is om het platform naar wens te personaliseren en verder op te bouwen. Zo kun je meteen starten met BI rapportages en in de toekomst aan de slag met AI zonder het roer compleet om te hoeven gooien”.

Zorgdashboards voor alle deelsectoren in de zorg

Er zijn ook verschillende standaard zorgdashboards beschikbaar die bruikbaar zijn voor alle deelsectoren in de zorg. De dashboards geven zicht in een aantal belangrijke prestatie-indicatoren, bijvoorbeeld op het gebied van de zorgproductie en -kwaliteit, personeel en finance. “Er is een divers scala aan gestandaardiseerde zorgrapportages beschikbaar die ook volledig kunnen worden afgestemd op de eigen specifieke situatie van de zorgorganisatie”, aldus Marten-Jan. “De zorgdashboards zijn niet alleen van toegevoegde waarde voor Finance & Control en HR, maar zeker ook voor zorgmanagers en andere zorgprofessionals. Denk bijvoorbeeld aan een incidentendashboard waarmee je ook op incidentniveau kunt inzoomen op oorzaken en als zorgmanager gefundeerde maatregelen kunt treffen binnen het zorgproces”.

Volledige eigen controle over data en business logica

“Het grote verschil met veel andere oplossingen is dat onze oplossing volledig open is. Het platform draait binnen de eigen Azure-omgeving van de zorgorganisatie, waardoor alle componenten, business logica en data zelfstandig toegankelijk zijn en in eigendom blijven van de zorginstelling”, zegt Marten-Jan. “Als er een nieuwe applicatie in gebruik wordt genomen kan de zorgorganisatie zelf deze bron op het dataplatform ontsluiten, desgewenst met hulp van Axians. En je kunt ook zelf nieuwe rapportages en dashboards ontwikkelen. Je behoudt daardoor dus het eigenaarschap en de controle op de data en business logica”.

Wil jij meer weten over het versnellen van BI en AI met Microsoft Fabric en de beschikbare zorgdashboards om op mee te liften? Marten-Jan denkt graag met je mee. Neem vrijblijvend contact op via marten-jan.boele@axians.com.

Een kijkje nemen in de oplossing? Dit e-book vertelt je meer: Van geïntegreerde data naar slimmer zorgen – Maak snelheid met BI en AI