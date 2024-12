Partners voor zorg | De rol van zorgbestuurders in cybersecurity

In deze aflevering van Partners voor zorg wordt er tijdens een rondetafelgesprek gesproken over cybersecurity in de zorg.

Aan het woord zijn Inge Bryan, ex-directeur Fox IT, zelfstandig adviseur en voorzitter DIVD, Joost Boele, manager IT-operations van AVL, en Dirk de Wit, Head of Product Security bij Philips. Ze bespreken de urgentie van cybersecurity in de zorg, waarbij zorgbestuurders een actieve rol moeten spelen in het voorbereiden en reageren op toenemende cyberdreigingen, door samenwerking, oefening en investering in kennis en technologie.