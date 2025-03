Pieter van Foreest verhoogt betrouwbaarheid communicatie met private LTE

Ouderenzorgorganisatie Pieter van Foreest maakt steeds intensiever gebruik van technologie in haar verpleeghuizen, zoals bewegingssensoren en spreek-luisterverbindingen. In de toekomst worden mogelijk ook camera’s ingezet. Het is cruciaal dat signalen altijd goed binnenkomen op de telefoons van verzorgenden en verpleegkundigen. Omdat wifi minder betrouwbaar kan zijn voor missiekritische spraak- en datacommunicatie, kiest Pieter van Foreest voor private LTE.

Marjan Kouwenhoven, teammanager op De Triangel, een locatie met 72 appartementen, merkt dat nieuwe bewoners steeds hogere zorgvragen hebben. De gemiddelde leeftijd van bewoners is 90 jaar, en ze zijn vaak al erg kwetsbaar bij aankomst. Dit verhoogt de werkdruk, maar er komt geen extra personeel bij. “We zullen meer een beroep moeten doen op technologie om ons te ontlasten.” Bijvoorbeeld op sensoren die functioneren als extra ‘ogen en oren’.

Voice-over-wifi alleen niet voldoende

Vier jaar geleden begon Pieter van Foreest met de inzet van technologie, waarbij DECT-telefonie werd vervangen door voice-over-wifi. Het wifi-netwerk werd ook gebruikt voor alarmeringen. Service manager IT Gerton Kotterman vertelt: “In de markt werd gedaan alsof wifi betrouwbare technologie is die altijd werkt. Wij kwamen erachter dat voor onze toepassing wifi niet toereikend is. Wifi biedt geen prioritering, wat betekent dat kritische communicatie geen voorrang krijgt. Dit kan leiden tot situaties waarin een valalarm niet doorkomt omdat iemand aan het videobellen is.

Private LTE naast wifi

Op onze locatie De Triangel waren deze problemen het meest merkbaar. Extra access points boden geen oplossing, en de kosten voor het verbeteren van wifi waren hoog. Private LTE werd genoemd als mogelijke oplossing. Hoewel Gerton aanvankelijk twijfelde, bleek private LTE een zeer betrouwbaar netwerk te zijn dat eenvoudig in onderhoud is en lang meegaat. Na een selectieprocedure werd een contract getekend met Axians, en binnen een maand was het netwerk operationeel. Sindsdien zijn er geen gemiste alarmen meer. “Ik heb van de techniek geen verstand, maar vanaf het moment dat we dit netwerk gebruiken, missen we geen alarmen meer. Terwijl we voorheen voortdurend van bewoners of hun familie hoorden: ‘we hebben al twee keer gebeld, maar er kwam niemand’.”

Zorgmedewerkers ontlasten

Medewerkers hebben weer vertrouwen in de technologie, wat hun werkdruk verlaagt en de privacy van bewoners verhoogt. Alle kamers zijn uitgerust met een spreek-luisterverbinding en vier sensoren: bij de voordeur, in de woonkamer, in de badkamer en in bed. Op een tablet kunnen key users instellen welke sensoren wanneer in werking zijn en hoe ze dan worden afgesteld. Dit zorgt ervoor dat medewerkers minder rondes hoeven te lopen.

Lagere kosten en hogere veiligheid

Private LTE is bestemd voor zorgcommunicatie – de spreekluister-verbinding, de alarmen en het telefoonverkeer tussen medewerkers, terwijl wifi wordt gebruikt voor andere taken. “Ja, het is jammer dat je hiervoor een tweede netwerk naast wifi moet aanleggen” gaat Gerton verder. “Maar dat betekent ook dat je investeringen in wifi een stuk lager kunnen zijn en dat je je wifinetwerk eenvoudig van architectuur kunt houden. Bij private LTE heb je minder zenders en minder kabels nodig en om toch een veel betere dekking bereiken dan met wifi. Private LTE vraagt weinig onderhoud en heeft een lange lifecycle, waardoor de afschrijving relatief laag is.



Marjan heeft minder oog voor de afschrijving of het beheer van de omgeving. Het gaat haar vooral om de bewoners en de medewerkers. “We hebben de veiligheid van onze bewoners verhoogd en de werkdruk van onze medewerkers verlaagd. Nu kunnen we meer aandacht besteden aan het welzijn van onze bewoners. Medewerkers kunnen rustig een praatje maken, wetende dat ze via hun telefoon gewaarschuwd worden als er iets gebeurt”.

Wil je weten hoe een Private Mobile Netwerk jouw zorgorganisatie kan helpen om efficiënter en veiliger te werken? Kom langs op de Zorg & ICT:

📍 Standnummer 08.B062

🗓️ Kennissessie 8-4 🕒 11:30-12:00

💡 Verbonden zorg: ontdek de rol van een private mobile netwerk