Renewi werkt samen met ziekenhuizen en zorginstellingen aan een circulaire zorgsector

Renewi GreenCycl Utrecht

Renewi, een toonaangevend waste-to-product bedrijf, richt zich op het halen van waarde uit afval en gebruikte materialen. Door samenwerkingen worden afvalstromen op de juiste manier gescheiden en verwerkt, zodat hoogwaardige materialen worden teruggewonnen en hergebruikt. Als een van de meest vervuilende sectoren in Nederland is de zorgsector zich bewust van de impact die zij heeft op het milieu. Door medisch afval te recyclen, wordt de CO2-uitstoot verminderd en worden natuurlijke hulpbronnen behouden.

Green Assistant

Renewi zoekt voortdurend naar nieuwe oplossingen. De EcoSmart Green Assistant vergroten de bewustwording rond het scheiden van afval. Hoe beter gescheiden afvalstromen aankomen, hoe hoger de recyclingpercentages. Ook sturen de Green Assistant aan op het verminderen van afval. Renewi helpt dus mee om afval te voorkomen én om van de vrijgekomen grondstoffen circulaire materialen te maken.

Charlotte Kumm, Duurzaamheidsmanager in het UMCG in Groningen: “Metalen instrumenten, kunststof doeken en bakjes: in het operatiecentrum van het UMCG worden dit soort materialen apart ingezameld. Wat begon als pilot, is inmiddels helemaal geïntegreerd in het werk. Iedereen weet precies wat waar naartoe gaat en het proces is zo ingericht dat het apart inzamelen nauwelijks extra tijd kost. Ook niet onbelangrijk in een druk operatiecentrum. Door deze medische materialen uit de reguliere afvalstroom te halen, voorkomen we dat ze verbrand worden en dus verloren gaan. Samen met de bedrijven Renewi en GreenCycl zetten we ons ervoor in om van deze materialen nieuwe producten te kunnen maken.”

CO2- en recyclingrapportages

Ook ondersteunt Renewi met het maken van CO2- en recyclingrapportages, zodat er een nog beter beeld is. De CSRD-rapportageplicht geldt in mindere mate voor ziekenhuizen. Maar door deze cijfers ziet men onmiddellijk wat de milieu-impact is van het aanleveren van gescheiden afval ten opzichte van restafval.

Anoek van Dooremaal, coördinator duurzaamheid van het Amphia ziekenhuis: “Ondertussen zien we dat steeds meer ziekenhuizen zich bewust zijn van hun milieu-impact en aansturen op verbetering. De meeste ziekenhuizen hebben inmiddels wel duurzaamheidscoördinatoren. Er is een enorme wil om te veranderen. Ervaringen en ideeën worden gedeeld in het netwerk van ziekenhuizen. Een oplossing in het ene ziekenhuis kan net zo goed werken in het andere.”

Paulina Snijders, UMCG-bestuurder: “Duurzaamheid is steeds nadrukkelijker een belangrijk criterium en zal richting geven aan alles wat we als UMCG doen. In Groningen gaan we in de hoogste versnelling want het is nu tijd voor actie. Doelen voor 2050, zoals geformuleerd in Europese Green Deals, zijn te ver weg en geven geen gevoel van urgentie. We kunnen niet meer wachten. Daarom hebben we als UMCG als ambitie om in 2035 circulair en klimaatneutraal te zijn. Initiatieven zoals de samenwerking met Renewi en GreenCycl zijn daarin ontzettend belangrijk.”