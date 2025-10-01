Skipr

Slimmer hulpmiddelenbeheer in de zorg: van bezit naar gebruik met FlexTerm

,

Het aantal cliënten in verpleeghuizen en zorgcentra blijft de komende jaren stijgen. Voor zorgorganisaties betekent dit: vooruitdenken, slim organiseren en keuzes maken die ruimte geven aan kwaliteit en flexibiliteit. Dit brengt praktische uitdagingen in het hulpmiddelenbeheer met zich mee. FlexTerm is het flexibele beheermodel van HartingBank en biedt een strategisch alternatief: van bezit naar gebruik.

Van stilstand naar strategisch beheer

In veel zorgorganisaties worden investeringen uitgesteld. Verouderde middelen veroorzaken vaker storingen en hogere onderhoudskosten. Ook staan er in veel depots hulpmiddelen ongebruikt stil. Kapitaal dat niet rendeert, terwijl de zorgzwaarte juist toeneemt.

FlexTerm biedt een alternatief. In dit model blijft HartingBank eigenaar van de hulpmiddelen en betaalt de zorgorganisatie alleen voor gebruik. Beheer, onderhoud en vervanging worden centraal geregeld. Zorgorganisaties kiezen uit verschillende gebruiksniveaus, afhankelijk van hun behoefte aan zekerheid of flexibiliteit. Zo ontstaat grip op middelen en op kosten.

Groeiende zorgvraag, stijgende uitgaven

Volgens Regiobeeld (RIVM) stijgt het aantal cliënten met een Wlz-indicatie voor intramuraal verblijf van circa 193.380 in 2023 naar 272.250 in 2033. Tegelijkertijd nemen de uitgaven toe: in 2025 stijgen de kosten in de langdurige zorg naar verwachting met 7,2%, tot bijna €38 miljard (Zorginstituut Nederland). Cijfers die de noodzaak van slimme keuzes in middelenbeheer onderstrepen.

Dit levert FlexTerm op:

Voor zorgorganisaties kan FlexTerm op meerdere vlakken verschil maken:

  • Financieel: lagere piekinvesteringen en voorspelbare maandlasten.
  • Operationeel: minder administratieve belasting en beter inzicht in het middelenpark.
  • Duurzaam: door preventief onderhoud en herinzet van hulpmiddelen neemt de CO₂-uitstoot af.
  • Werkgeverschap: moderne, uniforme hulpmiddelen die storingen en fysieke belasting verminderen.

Strategisch alternatief

Voor bestuurders en managers biedt het nieuwe beheermodel FlexTerm een strategische manier om kosten te beheersen en zorgkwaliteit te waarborgen. Zeker nu budgetten en personeel onder druk staan, is het tijd om anders te kijken naar hulpmiddelenbeheer.

Wil je weten hoe FlexTerm jouw organisatie kan helpen om kosten te beheersen én de zorgkwaliteit te verhogen? Ontdek de mogelijkheden op hartingbank.nl/hoe-werkt-flexterm.

