Strategisch hulpmiddelenbeheer: van bezit naar gebruik

Wie een rondje maakt door een verpleeghuis of revalidatiecentrum, ziet vaak hetzelfde: ongebruikte hulpmiddelen op de ene afdeling, terwijl er op andere afdelingen een tekort is. In depots staan middelen die nauwelijks worden ingezet. Het leidt tot onnodige kosten en frustratie op de werkvloer.

Als partner in hulpmiddelenbeheer bespreekt HartingBank deze uitdagingen met zorgorganisaties en geeft daarbij proactief advies. De behoefte aan een structurele aanpak blijkt groot. Met FlexTerm introduceert HartingBank een oplossing op maat. Het is een nieuw strategisch beheermodel om hulpmiddelen slimmer, duurzamer en voorspelbaarder in te zetten. Door te betalen voor gebruik in plaats van bezit, ontstaat grip op kosten, flexibiliteit in inzet en ruimte voor modernisering.

“We komen tilliften tegen die weken of zelfs maandenlang stilstaan”, zegt Anneke Hooijenga, accountmanager bij HartingBank. “Zo kan het voorkomen dat er een nieuwe tillift wordt besteld, terwijl deze elders ongebruikt staat.” Dat levert niet alleen ruimteproblemen op, maar ook extra kosten voor opslag en onderhoud. Bovendien is het voor zorgorganisaties lastig om overzicht te houden. HartingBank ondersteunt hen hierin, met FlexTerm als structurele aanpak.

Alternatieve optie

Tot nu toe was het alleen mogelijk om hulpmiddelen te kopen of te huren. Kopen vraagt forse investeringen. Huren is flexibeler, maar kost op termijn meer. “Huur is ooit bedacht voor korte duur”, legt Hooijenga uit. “Denk aan een tillift voor een nieuwe cliënt die deze tijdelijk nodig heeft. In de praktijk bleken klanten echter maandenlang te huren, omdat ze geen budget hadden om ineens te investeren. Uiteindelijk loopt dat in de papieren.”



Vanuit de markt kwam daarom steeds vaker de vraag om een alternatief: meer flexibiliteit, maar ook zekerheid over kosten. Met FlexTerm introduceert HartingBank een alternatief dat inspeelt op die behoefte. Het beheermodel kent drie niveaus:

Zeker: Voor hulpmiddelen die gegarandeerd langere tijd nodig zijn.

Vrij: Minimaal 3 maanden inzetbaarheid nodig. Perfect bij tijdelijke capaciteitsuitbreiding.

Plus: Kortdurend, maximaal 3 maanden. Ideaal bij acute of tijdelijke zorgvragen.

FlexTerm richt zich op hulpmiddelen die in vrijwel elke zorgorganisatie cruciaal zijn: bedden, tilliften, opstahulpmiddelen en douchestoelen. Dat zijn middelen die het vaakst van cliënt wisselen, wanneer mobiliteitsklassen veranderen. HartingBank brengt daarbij de zorgvraag systematisch in kaart.

Aantrekkelijk werkgeverschap

De voordelen gaan verder dan kostenbeheersing. Moderne hulpmiddelen zijn essentieel om zorgmedewerkers gezond en tevreden te houden. “In een arbeidsmarkt waar personeel schaars is, maken hulpmiddelen echt het verschil”, benadrukt Hooijenga. “Wie dagelijks werkt met een zware, manuele tillift, loopt risico op schouderklachten. Moderne elektrische liften maken het werk lichter en prettiger. Medewerkers kiezen liever voor een organisatie die hen goed faciliteert.” Op die manier draagt FlexTerm niet alleen bij aan betere cliëntenzorg, maar ook aan lager ziekteverzuim en aantrekkelijk werkgeverschap.

Onderhoud en vervanging

Een ander speerpunt is voorspelbaarheid. HartingBank voert jaarlijks preventief onderhoud uit en koppelt daar adviezen aan. “Na een onderhoudsbeurt krijgt ieder hulpmiddel een status: goedgekeurd, vervangingsadvies of afgekeurd”, legt Hooijenga uit. “We kennen ook de restwaarde en beschikbaarheid van onderdelen. Zo kunnen we klanten tijdig waarschuwen dat een bed of tillift de komende jaren vervangen moet worden. Dat voorkomt acute problemen.” Voor ergotherapeuten betekent dit dat zij meer zekerheid hebben over de beschikbaarheid van hulpmiddelen die nodig zijn om cliënten verantwoord te mobiliseren.

Duurzaamheid als extra winst

Het slimmer inzetten van hulpmiddelen levert niet alleen financiële voordelen op, maar ook duurzaamheidswinst. Want elk hulpmiddel dat langer meegaat of opnieuw kan worden ingezet, bespaart grondstoffen en energie.

HartingBank werkt samen met leveranciers om hulpmiddelen na gebruik een nieuw leven te geven. Zo worden bedden en rolstoelen opgeknapt tot ze weer als nieuw zijn, inclusief garantie. Producten die ontworpen zijn om telkens opnieuw te worden ingezet, zijn onderdeel van het assortiment.

“FlexTerm sluit daar mooi bij aan”, zegt Hooijenga. “Omdat hulpmiddelen sneller rouleren en minder lang stilstaan, zijn er minder middelen nodig. Zo besparen we samen niet alleen geld, maar verkleinen we ook op onze gezamenlijke CO₂-voetafdruk.”

Nieuwe manier van werken

FlexTerm is vanaf oktober beschikbaar. HartingBank heeft al gesprekken gevoerd met diverse zorgorganisaties. “De directie moet er wel achter staan”, benadrukt Hooijenga. “Want FlexTerm is geen standaard contract, maar een strategische keuze.” De overstap is vooral interessant op momenten dat grote investeringen nodig zijn, bijvoorbeeld bij de vervanging van tientallen bedden of liften.

Met FlexTerm helpt HartingBank zorgorganisaties om hun hulpmiddelenpark slimmer, duurzamer en toekomstbestendig te beheren. Het concept combineert flexibiliteit met voorspelbaarheid en biedt voordelen op het gebied van kosten, milieu en arbeidsomstandigheden.

Voor ergotherapeuten betekent dit dat de juiste hulpmiddelen beschikbaar zijn, beter aansluiten bij de behoeften van cliënten én bijdragen aan een gezonde werkomgeving. Zoals Hooijenga het samenvat: “Het draait uiteindelijk om het juiste hulpmiddel op de juiste plek. Dat is goed voor de cliënt, voor de zorgmedewerker én voor de organisatie.”