Stroomprijs zorgt voor groenestroom-versnelling

De zorgsector kijkt steeds meer naar schone energieoplossingen. Dat is logisch. De Green Deal is geen toekomstmuziek meer. En de financiële pijn van stroom laat zich maandelijks in de portemonnee voelen.

Twee derde van de zorginstellingen maakt zich zorgen over de steeds hoger wordende energierekening. De helft daarvan heeft de wens om zelfvoorzienend of onafhankelijker in haar stroomvoorziening te worden. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Panelwizard (april 2022). “Die hoge stroomprijs zorgt voor een extra prikkel om de stap naar groene energie nu te zetten”, weet Jens van der Laan. Hij is hoofd Business Development – Energieoplossingen GroenLeven. Zij helpen al meer dan tien jaar zowel publieke als private organisaties bij het verzilveren van hun energiekansen. “We kijken daarbij naar het integrale plaatje. Welk ‘probleem’ heeft de organisatie? Hoe ziet de energiehuishouding er vandaag uit? En wat zijn de plannen voor morgen? Het gaat niet alleen om het nu. Als je klaar wil zijn voor de toekomst, dan moet je oplossing passen in een breder plan.”

Combinatie van mogelijkheden

Niet een kwestie dus van simpelweg het dak van het vastgoed vol zonnepanalen leggen. Al is dat vaak wel een van de mogelijkheden om tot een schonere energieoplossing te komen, vertelt Jens. “Ziekenhuizen hebben een heel hoog gemiddeld verbruik. Maar over het algemeen is er vanwege veiligheidseisen beperkt dak- of grondoppervlakte aanwezig waarmee aan die energiebehoefte kan worden voldaan. We kijken dus meestal naar een combinatie van mogelijkheden.”

Dubbel ruimtegebruik

Nij Smellinghe is daar een mooi voorbeeld van. Het ziekenhuis in Drachten loopt voorop als het gaat om het opwekken van het eigen stroomverbruik. Minimaal 30 procent van de energiebehoefte wordt opgewekt door negenduizend zonnepanelen. Die liggen op drie verschillende locaties: deels op het dak en deels op een stukje ongebruikte grond naast het ziekenhuis. Maar het merendeel van de zonnecollectoren ligt op de overdekte parkeerplaats. “Zorginstellingen beschikken doorgaans over grote parkeerplaatsen. Door die te overkappen win je ruimte voor zonnepanelen. Tegelijkertijd bied je bezoekers comfort doordat ze in de schaduw parkeren. Als GroenLeven kijken we graag naar dit soort dubbel ruimtegebruik.”

Leveringszekerheid

Op sommige dagen draait het ziekenhuis grotendeels op zonne-energie. Dat betekent dat de MRI’s, de CT-scanners en de operatiekamers maar ook de verwarming en verkoeling dan gevoed worden door eigen opgewekte energie. Op andere dagen neemt Nij Smellinghe aanvullend stroom af van het net. Jens: “Door zo’n hybride aanpak is de leveringszekerheid gedekt.”

Maatwerk

Voor ziekenhuizen is die leveringszekerheid letterlijk van levensbelang. Volgens Jens staat of valt dat met het goed begrijpen van de situatie. “Je moet snappen wat het huidige en toekomstige verbruikspatroon van een ziekenhuis of zorgorganisatie is. Dan kun je kijken wat er mogelijk is qua opwek. We kijken daarbij ook of er naburige ontwikkelingen zijn die we kunnen koppelen aan lokale behoefte van grootgebruikers van stroom.” Op die manier komt de energietransitie in een stroomversnelling en worden diepte-investeringen in het net voorkomen. “Een win-winsituatie die de maatschappij veel geld scheelt.”

Businesscase

Toch blijkt de financiering van de zonnepanelen veelal de bottleneck voor de zorgsector. GroenLeven denkt daar actief in mee, vertelt Jens. “We hebben samen met een ouderenzorgorganisatie een routekaart ontwikkeld naar hun duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030. Welke stappen kunnen er op korte termijn worden gezet en welke op de langere termijn. En wat moet je aan de voorkant investeren om de gewenste lastenverlichting te bereiken.”

Daarbij wordt gekeken naar de financiële situatie van de organisatie en wat er bij hen past: financial lease, zelf investeren of exploitatie door een derde. Vervolgens ondersteunt GroenLeven desgewenst bij het schrijven van een businesscase waarmee een bestuurder zijn stakeholders kan overtuigen. “Een sluitende businesscase voor zonnepanelen ís best complex. Dus wij helpen bestuurders graag om intern draagvlak te realiseren.”

Nieuw verdienmodel

Afgelopen jaar is een op de vijf verkochte auto’s een elektrische. Combineer je dat gegeven met het feit dat een bezoek aan een zorginstelling vaak langer dan een uur in beslag neemt, dan kom je uit op een ideaal moment en een ideale plek om te laden. Toch hebben zorginstellingen over het algemeen nog geen of te weinig laadpalen. “Vaak is hun huidige energieprofiel daar ook niet toereikend voor”, weet Jens. Dat verandert zodra er integraal wordt gekeken naar de mogelijkheden van het opwekken van schone energie. “De prijzen voor het laden onderweg worden steeds hoger. Dat maakt het verdienmodel van laden op je eigen parkeerplaats interessant. Wij hebben bij Nij Smellinghe gezien dat het een mooie manier is om de energietransitie te financieren.”

Doorontwikkelen

De route naar groene energie kent daarmee verschillende tussenstations. Om te zorgen dat je als zorginstelling onafhankelijk bent en slim met je energie-inkoop kunt omgaan, moet je nu meters maken. Met het ziekenhuis in Drachten heeft GroenLeven gesprekken over mogelijkheden om nog meer controle te krijgen over de eigen energiehuishouding, bijvoorbeeld door energieopslag. Het gaat namelijk niet alleen om het nu, maar juist ook om het straks. “We gaan als GroenLeven een partnerschap aan met onze klanten. Verduurzaming en toekomstbestendigheid kun je niet los zien van elkaar.” Kortom, er zijn voldoende opties om te versnellen richting groene stroom. Maar doe het met oplossingen die passen in een breder plan.