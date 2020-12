Unieke samenwerking Xperthis, SAP en Deloitte ontzorgt Nederlandse ziekenhuizen

De kwaliteit van zorg is voor een belangrijk deel afhankelijk van een efficiënte en gestroomlijnde bedrijfsvoering. Zeker tijdens de huidige COVID-19-situatie is die efficiëntie erg belangrijk. Xperthis , SAP en Deloitte introduceren daarom een uniek totaalpakket waarmee Nederlandse ziekenhuizen zorgeloos hun processen en beheer kunnen digitaliseren.

Voor een ziekenhuis telt maar één ding: de best mogelijke zorg garanderen voor de patiënt, van rechtstreekse medische zorg tot de onderzoeksactiviteiten die daartoe bijdragen. De kwaliteit van de logistieke processen is echter in belangrijke mate bepalend voor de ‘ziekenhuisbeleving’. Bijvoorbeeld maaltijden, medicatie, medisch materiaal en bedlinnen moeten op het juiste moment op de juiste plaats zijn.

Voor het in goede banen leiden van logistieke processen maken ziekenhuizen gebruik van ERP-systemen. Ziekenhuizen hebben doorgaans echter weinig of geen ERP-specialisten tot hun beschikking. ERP-leveranciers zijn op hun beurt vaak niet vertrouwd met de specifieke processen van een ziekenhuis. Die patstelling willen Xperthis, SAP en Deloitte met een gezamenlijk aanbod doorbreken.

Stabiel informatiesysteem

“Een ziekenhuis wil zich concentreren op zijn kerntaak: de zorgverlening”, zegt Melchior Wathelet, CEO bij Xperthis. “Dat kan echter alleen door te kiezen voor een complete en betrouwbare IT-ondersteuning.” Volgens Wathelet hebben ziekenhuizen behoefte aan een oplossing waarmee ze betere en snellere beslissingen kunnen nemen, voor werkzaamheden niet gebonden zijn aan plaats of tijd en waarmee ze geen omkijken hebben naar het applicatiebeheer zodat er tijd overblijft voor de kerntaak. “Samen met SAP en Deloitte bieden wij die oplossing, zonder dat het ziekenhuis daarvoor zelf moet investeren in een eigen team van ERP-specialisten.”

De gezamenlijke oplossing draait in de cloud en is gebaseerd op het standaard ERP-pakket SAP S/4HANA. “Om voluit in te zetten op de best mogelijke zorg moet een ziekenhuis kunnen rekenen op een stabiel, gebruiksvriendelijk en innovatief informatiesysteem”, zegt Ton Bertram, Sales Director Health bij SAP Nederland. “Tegelijk biedt onze software de flexibiliteit die de sector nodig heeft, bijvoorbeeld om snel in te spelen op de samenwerking tussen ziekenhuizen of veranderingen in de wetgeving.”

Afgestemd op de behoeften

Xperthis zorgt er binnen de samenwerking voor dat de oplossing specifiek is ingericht op de behoeften van Nederlandse ziekenhuizen. Het bedrijf kan daarbij bogen op een ruime ervaring. Xperthis ontstond uit de samenwerking tussen verschillende Belgische ziekenhuizen en ontwikkelde zich tot een belangrijke ERP-softwareleverancier op de Benelux-markt. Met een UMC in Nederland hebben ze intussen een belangrijke ERP-referentie in Nederland.

Deloitte – de derde partner in deze samenwerking – maakt het plaatje compleet. De dienstenleverancier treedt op als hoofdaannemer en implementatiepartner. “We begeleiden het hele traject en zorgen ervoor dat alle medewerkers mee aan boord zijn”, zegt Matthijs Boom, Director & Business Leader Digital Customer bij Deloitte. “We hanteren daarbij een specifieke implementatiemethodologie die in elke fase van het project de nodige aandacht heeft voor changemanagement. Zo doen we er alles aan om de doelstelling van het ziekenhuis te realiseren: optimale zorg verstrekken of onderzoek verrichten in de beste omstandigheden, ondersteund door optimale bedrijfsprocessen.”

Nieuwe standaard

Het partnerschap tussen Xperthis, SAP en Deloitte is uniek voor de sector. De drie partijen vormen samen een goed geoliede machine, gebaseerd op nauwe samenwerking en onderling vertrouwen. Aangedreven door de decennialange ervaring van Xperthis in België en de succesvolle implementatie bij een UMC in Nederland heeft de coalitie van Xperthis, SAP en Deloitte de uitgesproken ambitie om in de Nederlandse ziekenhuismarkt een nieuwe standaard te zetten. Dat moet ziekenhuizen toelaten de kwaliteit van hun dienstverlening verder te verbeteren, ondersteund door een betrouwbare, flexibelere en goedkopere bedrijfsvoering.