Versnellen met BI en AI in de zorg met Microsoft Fabric

Zorgorganisaties beschikken over steeds meer data, maar benutten die nog onvoldoende. Verspreide systemen, beperkte toegang en complexe ontsluiting belemmeren de ontwikkeling van inzichten. Met een modern dataplatform op basis van Microsoft Fabric krijgen organisaties weer grip op hun data en versnellen ze de inzet van BI en AI in de praktijk.

De groei van data vraagt om regie

Van ECD’s tot domotica en andere digitale toepassingen: overal ontstaat waardevolle informatie. Toch blijft die waarde vaak onbenut, terwijl de behoefte groot is: beter sturen, betrouwbare informatievoorziening, processen verbeteren en AI toepassen. In de praktijk blijkt dat nog lastig. Niet door een gebrek aan data, maar doordat eigenaarschap en regie over data ontbreekt.

Een stevig fundament met Maestro Zorgkompas

Regie over data begint met een krachtig dataplatform. Om zorgorganisaties daarbij te ondersteunen ontwikkelde Axians het Maestro Zorgkompas. Dit dataplatform, op basis van Microsoft Fabric, helpt zorgorganisaties zelf de regie te houden over hun eigen data en sneller stappen te zetten met BI en AI. Het platform brengt verschillende databronnen samen en maakt het mogelijk om data uit uiteenlopende systemen centraal te ontsluiten en te analyseren. Zo behouden organisaties de vrijheid om zelf te bepalen waarop zij willen sturen. Daarvoor is toegang tot de eigen data essentieel: van het toevoegen van nieuwe databronnen tot het aanpassen van KPI’s, zodat beter kan worden ingespeeld op veranderende informatiebehoeften.

Standaardisatie, flexibiliteit en eigenaarschap

Maestro Zorgkompas is opgebouwd rond drie kernprincipes: standaardisatie, flexibiliteit en eigenaarschap. Standaardisatie voorkomt dat zorgorganisaties telkens opnieuw het wiel moeten uitvinden wanneer zij de stap maken naar Microsoft Fabric. Het platform biedt een vaste basis waarmee organisaties sneller en gecontroleerd kunnen starten.

Tegelijk is flexibiliteit onmisbaar in een zorglandschap dat voortdurend in beweging is. Organisaties kunnen eenvoudig nieuwe applicaties of databronnen toevoegen en KPI’s en rapportages aanpassen zodra de informatiebehoefte verandert. Zo blijft de stuurinformatie aansluiten op de actualiteit.

Het derde principe is eigenaarschap. Alle data, logica en rapportages bevinden zich binnen de eigen omgeving van de zorgorganisatie. Daardoor blijft de organisatie volledig eigenaar van haar data en kan zij het platform zelfstandig doorontwikkelen of uitbreiden. Dit maakt het ook eenvoudiger om duidelijke afspraken te maken over data governance en actief te sturen op datakwaliteit.

Versnellen van BI met de Zorgbibliotheek

Aanvullend biedt het Maestro Zorgkompas met de Zorgbibliotheek een vliegende start voor BI. Met standaard connectoren, uitgewerkte definities, datamodellen en KPI’s, en meer dan 30 Power BI-rapportages kunnen zorgorganisaties snel een volwaardige BI-omgeving opzetten. Tegelijkertijd blijft alles aanpasbaar aan de eigen situatie. Dit voorkomt dat organisaties telkens opnieuw moeten beginnen en stimuleert kennisdeling binnen de zorgsector.

Praktijkvoorbeeld: Vivent en ‘Albert’

Hoe dit er in de praktijk uitziet, laat zorgorganisatie Vivent zien. Met circa 1300 medewerkers en 600 vrijwilligers zocht de organisatie naar een toekomstbestendige BI-omgeving. De bestaande dashboards voelden als een ‘black box’ en

boden onvoldoende inzicht.

Met de implementatie van Maestro Zorgkompas zette Vivent een grote stap vooruit. Om data toegankelijk te maken voor de hele organisatie, werd gekozen voor een herkenbare en toegankelijke vorm: ‘Albert’. Dit is een dashboardomgeving in de eigen huisstijl, ondersteund door een visueel en vrolijk karakter dat aansluit bij de organisatie.

Na de implementatieperiode ging Albert live met dashboards voor zorgbedrijfsvoering, teams, medewerkers en incidenten. Inmiddels zijn daar onder meer inzichten in Wet zorg en dwang, personeelsinzet en operationele processen aan toegevoegd. Het resultaat: medewerkers hebben sneller toegang tot begrijpelijke en relevante informatie, waardoor zij beter kunnen sturen en meer tijd overhouden voor zorg.

Van inzicht naar innovatie met AI

Wanneer de basis op orde is, ontstaat ruimte voor verdere innovatie met AI. Ook bij Vivent is de volgende stap al in zicht: het toepassen van AI. Denk aan het analyseren van cliëntdata om bijvoorbeeld zelfredzaamheid beter in kaart te brengen. Dit soort inzichten zijn met traditionele BI lastig te realiseren, maar worden wél mogelijk met Maestro Zorgkompas.

Toekomstbestendige zorg met Maestro Zorgkompas

Maestro Zorgkompas maakt het verschil voor zorgorganisaties. Het zorgt voor snellere implementatie van Microsoft Fabric, grip op data en de flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt data niet langer een uitdaging, maar een strategische kracht voor toekomstbestendige zorg.

