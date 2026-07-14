‘Vroeger was dataveiligheid een IT-vraagstuk; nu is het een bestuurlijk vraagstuk’

Door de maatschappelijke discussie over dataveiligheid is er de laatste tijd veel belangstelling voor Nederlandse clouddiensten. Risicobeheersing speelt een belangrijke rol bij die keuze, zegt Martin Olij van het Nederlandse Uniserver. ‘Je wilt gewoon kunnen sparren met iemand die je situatie begrijpt, dezelfde taal spreekt en bij je langskomt om de beste oplossing te vinden.’

In wezen is er de afgelopen tijd niet zoveel veranderd voor Uniserver, zegt chief commercial officer (CCO) Martijn Olij. De Nederlandse marktleider op het gebied van soevereine private cloud levert nog steeds dezelfde diensten als altijd aan bedrijven, overheden en grote organisaties als zorginstellingen – met data op Nederlandse bodem, en met een Nederlandse back office. “We zijn al ruim 26 jaar actief op de markt,” zegt Olij. “Onze klanten weten heel goed wat onze meerwaarde is. Alleen bij het grote publiek zijn we wellicht wat minder bekend.”

Aansprakelijk

Dat zal wellicht niet lang meer duren, want door de geopolitieke spanningen van de laatste jaren is er een stevige discussie over data opgelaaid. Is het nog wel verstandig om gevoelige gegevens onder te brengen bij bijvoorbeeld een Amerikaans bedrijf, waarop uiteindelijk Amerikaans recht van toepassing is? “We krijgen de laatste tijd veel vragen over onze dienstverlening,” beaamt Olij. “Dat komt ook doordat bestuurders tegenwoordig rechtstreeks aansprakelijk gesteld kunnen worden voor bijvoorbeeld een datalek. Vroeger was dataveiligheid een IT-vraagstuk; tegenwoordig is het veel meer een bestuurlijk vraagstuk.”

Voor de meeste klanten van Uniserver is het Nederlandse karakter van de dienstverlening in ieder geval erg belangrijk, aldus Olij. “Ze willen in de eerste plaats hun data binnen Nederland houden, onder Nederlandse en Europese jurisdictie. Vaak zijn dat natuurlijk organisaties die veel vertrouwelijke gegevens beheren: ministeries, gemeentes, overheidsdiensten, maar ook bijvoorbeeld zorginstellingen. In de tweede plaats gaat het vaak om grote, ingewikkelde projecten. De IT-omgeving van een ziekenhuis bijvoorbeeld is behoorlijk complex: wie mag waarbij, hoe snel is de software, hoeveel gebruikers kunnen erop? Dan is het wel zo prettig dat je alles kunt afstemmen met een Nederlandse cloud-dienstverlener en een Nederlandse helpdesk, die makkelijk toegankelijk is en waar je snel mee kunt schakelen. Je wilt gewoon kunnen sparren met iemand die je situatie begrijpt, dezelfde taal spreekt en bij je langskomt om de beste oplossing te vinden.”

Zichtbaarheid

Uniserver werkt altijd samen met een lokale IT-partner die het directe contact met de klant onderhoudt. Om de zichtbaarheid ook onder bestuurders en beslissers te vergroten deed het bedrijf onlangs een rebranding: nieuwe site, nieuw logo, nieuwe kleurstellingen. De payoff: Nederland bouwt op onze cloud.

De keuze voor een Nederlandse cloud-dienst is in feite een vorm van risicobeheersing, zegt Olij. “Het is misschien niet heel waarschijnlijk dat een buitenlandse overheid toegang krijgt tot de patiëntgegevens van jouw ziekenhuis, omdat die niet onder Europese jurisdictie vallen. Maar je moet je als organisatie afvragen: hoe erg is het als dat gebeurt? Vergelijk het met een opstalverzekering. De kans dat je huis op een dag afbrandt is klein. Maar je wilt nooit achteraf zeggen: had ik die opstalverzekering maar afgesloten.”

Afwegingen

De data-capaciteit is er gewoon in Nederland, verzekert Olij, en de kennis en kunde ook. Bovendien is de dienstverlening van Uniserver niet duurder of goedkoper dan die van de buitenlandse concurrentie. “Het gaat om de afweging: waar ben je als organisatie naar op zoek voor je IT-omgeving? Wat is voor jou belangrijk? Natuurlijk kun je nog steeds prima werken met handige applicaties als Google of Excel. Maar bij dataveiligheid gaan andere afwegingen een rol spelen. En daar moet je grondig over nadenken.”

Over Uniserver



Uniserver is een Nederlandse soevereine cloudprovider met als belofte: Nederland bouwt op onze cloud. Vanuit eigen datacenters in Nederland levert Uniserver veilige en schaalbare private cloudoplossingen aan organisaties die hoge eisen stellen aan continuïteit en dataveiligheid.