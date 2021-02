Waarom het Flevoziekenhuis een deel van zijn IT onderbrengt in een extern datacenter

Onze samenleving is snel aan het digitaliseren. Een ontwikkeling die door de corona-pandemie in een flinke stroomversnelling is gekomen.

Ook zorgorganisaties zetten steeds sterker in op digitalisering. Enerzijds om de kwaliteit van de geboden zorg te vergroten, bijvoorbeeld door betere diagnostisering of doordat zorgprofessionals minder tijd kwijt zijn met routinematige, eenvoudige taken. Anderzijds om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de stijgende vraag naar zorg (denk aan de vergrijzing en de inzet van e-health) en om grip te houden op de daarmee gepaard gaande hogere kosten. Zorgorganisaties kiezen daarbij steeds vaker ervoor om delen van hun IT uit te besteden. Een recent onderzoek door adviesbureau Quint Wellington Redwood wijst uit dat driekwart van de ondervraagde zorgorganisaties in de toekomst meer IT wil uitbesteden, daarbij wordt met name gedacht aan Software-as-a-Service (SaaS) en andere clouddiensten. Maar ziekenhuizen kiezen ook steeds vaker voor samenwerking met een externe datacenterpartner. Het Flevoziekenhuis in Almere heeft daar goede ervaringen mee.

Niet alleen op het gebied van de toepassingen – met name niet-kritische toepassingen zoals roostersystemen en andere zorgondersteunende toepassingen – wordt steeds vaker gekozen voor uitbesteden. Ook voor de achterliggende, essentiële IT-infrastructuur zoeken zorgorganisaties de samenwerking met betrouwbare externe IT-partners die beschikken over de juiste kennis en expertise. Deze ontwikkeling ligt voor de hand. Zorgorganisaties zetten sterk in op innovatie en daardoor neemt de afhankelijkheid van IT-systemen toe. Dit betekent dat de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van toepassingen en systemen absolute prioriteit hebben voor de IT-teams van ziekenhuizen en andere organisaties.

Uitdagingen op het gebied van IT

Het Flevoziekenhuis is een voorbeeld van een ziekenhuis waar voortdurend wordt gekeken hoe IT de zorg beter kan ondersteunen en/of ontlasten. Het ziekenhuis telt bijna 400 bedden en ruim 1.800 medewerkers, die ondersteund worden door een IT-team van 35 personen. Eddy van der Heijde is hoofd Automatisering bij het Flevoziekenhuis en is als zodanig verantwoordelijk voor een vlekkeloos werkende IT. “Net als de meeste andere ziekenhuizen staan we voor verschillende uitdagingen op het gebied van IT. We gebruiken heel veel verschillende toepassingen en je kan als IT-afdeling gewoon niet overal verstand van hebben. Daarvoor vertrouwen we op onze IT-partners en -leveranciers. Tegelijkertijd hebben we te maken met nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving – denk aan het opslaan van medische gegevens – en is er een doorlopende stroom aanvragen voor nieuwe IT-projecten en verzoeken voor aanpassingen aan bestaande toepassingen en systemen”.

Duidelijke rol voor extern datacenter

Om de continuïteit en beschikbaarheid van zorgapplicaties en -data te garanderen, heeft het Flevoziekenhuis ervoor gekozen om de kritieke toepassingen in het eigen datacenter te draaien. Maar om het vereiste serviceniveau voor deze toepassingen te kunnen garanderen, worden steeds meer niet-kritieke toepassingen in een extern datacenter ondergebracht. Dan valt te denken aan HR-systemen, zoals het opleidingsregister en roostertoepassingen. “Daarnaast maken we gebruik van een remote desktop-omgeving met thin clients, waarvan een groot deel draait in het datacenter van NorthC in Almere”, vervolgt Van der Heijde. “Verder zien we een duidelijke rol weggelegd voor een extern datacenter als uitwijklocatie en als locatie voor de back-ups”.

Tegelijkertijd zien ook ziekenhuizen steeds meer de mogelijkheden en voordelen van een hybride cloudomgeving. Het gaat kan om verschillende combinaties van traditionele on-premises systemen, een private cloud die in een on-premises datacenter of in een extern datacenter draait, en een public cloud in een extern datacenter. Ontwikkelingen zoals e-health en ‘de juiste zorg op de juiste plek’ betekenen dat er anders moet worden gekeken naar de IT-faciliteiten en wat er nodig is om deze nieuwe digitale zorgprocessen optimaal te ondersteunen. “Dat stelt bijvoorbeeld de nodige eisen aan de continuïteit, de connectiviteit, de verbindingssnelheid en de betrouwbaarheid van de verbindingen. Dat waren dan ook belangrijke factoren bij onze keuze voor een extern datacenter. Ook wilden we per se een partner dichtbij, omdat we regelmatig onderhoud moeten doen of systemen moeten upgraden”.

Ontzorgen

De Nederlandse zorgsector heeft al enorme stappen gezet op het gebied van digitalisering en innovatie met behulp van IT. De komende jaren zal deze ontwikkeling verder versnellen, onder andere door de inzet van e-health, kunstmatige intelligentie (AI) en andere geavanceerde ontwikkelingen. Dit betekent dat IT en data voor de dagelijkse zorgprocessen steeds belangrijker worden. Daarbij zullen zorgorganisaties steeds vaker de samenwerking zoeken met partners die de benodigde specialistische expertise en diensten bieden om de eigen IT te ondersteunen, aan te vullen en te versterken. Het (deels) outsourcen van de datacenteractiviteiten maakt deel uit van deze trend. “Een externe datacenterpartij – zoals in ons geval het NorthC datacenter in Almere – die voldoet aan de hoge eisen die wij als ziekenhuis stellen en die met ons meedenkt over hoe we zaken nog beter kunnen aanpakken, is voor ons een waardevolle partner. Hoe meer zij ons ontzorgen, hoe meer wij ons kunnen focussen op onze kerntaken: het verbeteren van de kwaliteit van de zorg met IT”, aldus Van der Heijde.

