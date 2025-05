Waarom iedereen in de GGZ dit managementdashboard wil hebben

Vraag jij je ook wel eens af hoeveel cliënten je momenteel hebt? Hoelang een zorgtraject gemiddeld duurt? Hoeveel trajecten er lopen of recent zijn gesloten? Hoeveel op de wachtlijst staan? Met het managementdashboard van Zorg GGZ heb je de essentiële informatie van je GGZ-instelling in één overzicht – duidelijk, overzichtelijk en bruikbaar.

Wat dit dashboard bijzonder maakt, is dat het niet alleen cijfers toont, maar ook volledig doorklikbaar is! Zie je bijvoorbeeld dat er 9 nieuwe trajecten zijn gestart? Dan kun je direct doorklikken en zien om welke cliënten het gaat. Ook bij de wachtlijst zie je met één klik wie de wachtenden zijn. Geen statische getallen dus, maar dynamisch en volledig inzichtelijk. Precies zoals we het voor ogen hadden.

Wat het managementdashboard je nog meer te bieden heeft

We hebben ook financiële informatie toegevoegd aan het dashboard. Denk aan de gemiddelde kosten per behandeling en totale omzet, uitgesplitst per doelgroep zoals jeugd of specialistische GGZ. Dat maakt het nóg waardevoller voor praktijkeigenaren en financieel managers die grip willen houden op zowel zorginhoudelijke als bedrijfsmatige prestaties. Daarnaast is er een duidelijk overzicht van de verdeling van cliënten per verzekeraar. Want als je in 2024 bijvoorbeeld 189 cliënten hebt gehad, wil je weten hoeveel daarvan verzekerd waren bij Zilveren Kruis of Menzis. Ook dat maken we visueel en eenvoudig inzichtelijk.

Echt in één oogopslag!

Veel mensen zeggen het: “Ik wil in één oogopslag alles kunnen zien.” Maar laten we eerlijk zijn, dertig dingen tegelijk overzien lukt niemand. Met dit dashboard is het wel gelukt om de essentie in beeld te brengen – duidelijk, overzichtelijk en bruikbaar.

Wat je met die informatie doet, bepaal je helemaal zelf: voor contractonderhandelingen, personeelsplanning of simpelweg beter inzicht in je eigen praktijkvoering. En het mooie? We horen steeds vaker terug dat zorgaanbieders dit als enorm waardevol ervaren. Vooral om grip te bewaren en te controleren of je als praktijk in de knel gaat komen met je budget.

De kracht van Zorg GGZ

Maar daar blijft het niet bij. Dit managementdashboard staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van een breder geheel aan rapportages. Zo geven we bijvoorbeeld ook inzicht met Zorg GGZ in het omzetplafond: hoeveel is er al gedeclareerd en hoeveel ruimte is er nog? Door die rapporten met elkaar te verbinden, ontstaat een compleet beeld.

Ontdek wat Zorg GGZ jou nog meer te bieden heeft!