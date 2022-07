Wzd en domotica, een prima combinatie

Er zijn steeds meer mensen met een zwaardere zorgvraag. Tegelijkertijd is er minder zorgpersoneel. Om die groeiende kloof te overbruggen, moet er slimmer worden gewerkt. Zeker in het licht van de Wet zorg en dwang. Zorgdomotica is een oplossing. Maar alleen als deze ondersteunend is aan de visie van de organisatie.

Hoe kan zorgdomotica ondersteunen bij de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd)? Dat was de centrale vraag van het interactieve webinar dat KPN Health samen met Skipr hierover organiseerde. De wet die bij onvrijwillige zorg en opname de rechten regelt van mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening, leidt tot hoofdbrekens onder bestuurders van zorgorganisaties, zo bleek uit de poll aan het begin van het webinar. Maar liefst de helft van de deelnemers gaf aan dat er nog een wereld te winnen valt bij de implementatie van de Wzd.

Ei van Columbus?

Is domotica voor hen – en de andere helft van de zorgorganisaties die al goed op weg zijn – het ei van Columbus? Edwin Rademaker productowner bij KPN Zorgvrij en gast in de studio, ziet de Wzd en zorgdomotica als ‘een prima combinatie’ voor bepaalde aspecten uit de Wzd. De inzet van technologie is volgens hem echter geen doel op zich. Het gaat om een efficiënte en simpele oplossing die ondersteunend is aan zaken die geregeld moeten worden. Vandaag is dat de Wzd, morgen kan dat een andere wet zijn. “Wat we zeker weten is dat er morgen veel meer technologie is. Daarom is het van belang dat wat je doet past in je totale zorgomgeving.”

Visie als vertrekpunt

Geen puntoplossingen dus die vaak voortkomen uit problemen oplossen en brandjes blussen. Want daarmee creëer je een onsamenhangend geheel. “Je moet kracht uit de integratie halen.” Eén onafhankelijk systeem dat alle inkomende signalen vertaalt naar verschillende output. “Dat maakt het voor een organisatie heel flexibel en voorkomt vendor lock-in.” In lijn daarmee pleit Rademaker ervoor om niet als eerste naar de technologieoplossing te kijken. De start van het implementeren van domotica begint bij de visie en strategie van een organisatie. Wie wil je zijn voor je medewerkers en cliënten? “Driekwart van de zorgorganisaties heeft geen idee. Maar als je iets doet wat niet past bij je visie, ga ja je doelen sowieso nooit halen.”

Streven naar een breed gedragen beeld

Volgens Rademaker zou er daarom gekeken moeten worden hoe domotica voor zoveel mogelijk betrokkenen voordeel kan opleveren. Voor de bewoners die met domotica moeten leven, voor de medewerkers die ermee moeten werken… Vervolgens is het zorgproces leidend. Hoe zou je willen werken en waar loop je tegenaan? Wat betekent dat voor de organisatie? Hoe ga je die verandering vormgeven zonder dat je mensen tegen de haren in strijkt? “Van stakeholder tot management, je wil iedereen daarbij betrekken zodat je een breed gedragen beeld krijgt.”

Eigen regie bewoner vergroten

In een korte video van het KPN Health Experience Center in Amersfoort kregen de webinardeelnemers een idee welke mogelijkheden er zoal zijn. Bewegingssensoren die een leefpatroon registreren zodat je kunt ingrijpen als er afwijkingen zijn. En leefcirkels die bewoners in staat stellen om zich ‘vrij’ te bewegen in de ruimte die in overleg met familie en behandelverantwoordelijke(n) wordt vastgesteld. “Je wil cliënten de vrijheid geven die ze aankunnen.”

Terugdringen van alarmmoeheid

De grootste winst van domotica is het terugdringen van alarmmoeheid bij zorgpersoneel, vertelt Rademaker. “Het geeft rust aan de verzorgenden omdat ze niet onnodig op ieder alarm af hoeven.” Maar op basis van de data kan ook worden gezien wanneer het echt druk is in een woonomgeving. Dat biedt de mogelijkheid om op piekmomenten de formatie te verruimen of op rustige momenten de ruimte te bieden voor extra’s, zoals een spelletje doen of een wandeling maken.

Welzijn boven wet

De winst van domotica ligt daarmee niet alleen in het voldoen aan wet- en regelgeving maar ook op het vlak van welzijn. Zo is technologie ook bedoeld, weet Edwin Rademaker. Om mensen meer tijd over te laten houden. Tijd die in dit geval besteed kan worden aan de cliënt. “Dat je tegelijkertijd met het inregelen van een optimaal zorgproces ook kunt voldoen aan wet- en regelgeving is een surplus. Daarom is het van belang dat wat je doet niet alleen van toepassing is op die wet, maar dat het past in je totale zorgomgeving.”