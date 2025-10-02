Xpert Clinics opent focuskliniek in het Noorden

Veenhuizen is een Unesco werelderfgoed-erkend monumentaal dorp waar vroeger wezen en gevangenen werden gehuisvest. Deze ‘kolonie van weldadigheid’ had in het verleden ook een hospitaal. Sinds kort is de medische zorg terug van weggeweest met een nieuwe kliniek van Xpert Clinics.

Aan de Hospitaallaan in het Drentse Veenhuizen kun je weer naar een ‘hospitaal’. Donderdag 25 september 2025 opende daar een nieuwe vestiging van Xpert Clinics. Het gaat om een compleet met operatiekamer uitgeruste focuskliniek, gespecialiseerd in heup- en knie-behandelingen en hand- en polszorg.

Uitkomsten

Volgens Bianca Verburg, ceo van Equipe Zorgbedrijven, waar Xpert Clinics onder valt, is de vestiging in Veenhuizen ‘een belangrijke stap voor de zorg in het Noorden’. Het is een van de eerste focusklinieken in die regio waar patiënten ook geopereerd kunnen worden. Verburg vertelde tijdens de opening dat deze in een behoefte voorziet: “Er kwamen de afgelopen jaren steeds meer patiënten vanuit het Noorden naar ons toe, dus was het logisch om hier een locatie te openen.” Voor Xpert Clinics is de vestiging zeker niet de eerste maar wel een bijzondere, vanwege het mooie, monumentale pand en de natuurlijke omgeving. Deze kwam niet zomaar van de grond, vertelde Verburg. “Een hypermoderne kliniek huisvesten in een monumentaal pand heeft zo zijn uitdagingen.” Maar die inspanningen zijn de moeite waard geweest. De kliniek ademt een huiselijke sfeer en ligt in een omgeving die uitnodigt tot ontspannen. Dit past erg goed bij de vriendelijke en persoonlijke werkwijze die haar organisatie nastreeft, vindt Verburg. “Dit past perfect in onze missie om de zorg slimmer, beter en vriendelijker te maken. We geven onze klanten veel aandacht en ze kunnen snel bij ons terecht voor een eerste afspraak of een behandeling.” Verburg benadrukte dat Xpert Clinics kwaliteit hoog in het vaandel heeft. “Wij zijn een pionier in het meten van uitkomsten. Wij weten precies wat de resultaten zijn van onze behandelingen. Deze uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. Ook delen we ze met de wetenschap, zodat ze bijdragen aan het verbeteren van de zorg in het algemeen.”

Werkplezier

Burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld, waar Veenhuizen onder valt, zei blij te zijn met de komst van de focuskliniek. Hij wees op de hospitaalhistorie van Veenhuizen en dankte Xpert Clinics voor de donatie van 2.500 euro aan de lokale stichting Bij de Buren. “Ik ben erg trots dat dit mooie monumentale pand een nieuwe bestemming heeft gekregen en werk biedt in de hoogwaardige medische sector. Ik wens u veel werkplezier. Dat kan in deze omgeving wel.”

De locatie in Veenhuizen heeft niet te klagen over animo om er te komen werken, vertelt Marco Sloot, die de kliniek leidt. “Je merkt dat onze op persoonlijke zorg gerichte missie mensen aanspreekt.” De regiomanager van Xpert Clinics is vol vertrouwen in het succes. “In deze locatie kunnen we het verschil maken. Patiënten hoeven niet maanden te wachten en worden goed en persoonlijk geholpen. Ze parkeren dichtbij en worden ontvangen door een gastvrouw aan de balie die weet wie er komt. Het is hier rustig, kleinschalig en gefocust; we zijn heel goed in de dingen die we doen. Toch is het verzekerde zorg, die voor iedereen toegankelijk is.”

Belangrijkste beroep

Cabaretier Hans Sibbel, beter bekend als Lebbis, sloot de opening af met een door een trompet begeleide ode aan de zorg. Hij heeft de levensbedreigende auto-immuunziekte systemische sclerose overleefd dankzij chemotherapie en een stamceltransplantatie. Sibbel: “Mijn arts zei: dit is op de grens van wat de wetenschap kan, maar wij kunnen dit.” De behandeling werkte inderdaad en de cabaretier kwam als herboren uit het VUmc in Amsterdam. Hij was zeer onder de indruk van de toewijding van de verpleegkundigen en artsen. Hierdoor heeft hij enorm veel waardering gekregen voor wie in de zorg werkt. Hij richtte zich aan het einde van zijn ode tot de aanwezige zorgprofessionals: “Ik mag grapjes maken, applaus ontvangen en kom overal, zelfs in Veenhuizen. Ik heb dus het leukste beroep … maar jullie hebben het belangrijkste beroep.”