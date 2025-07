Zorg van morgen vraagt om digitaal leiderschap vandaag

Hoe maken we de zorg toekomstbestendig? Tijdens het event ‘De zorg van morgen begint vandaag’ bracht Conclusion zorgbestuurders, CIO’s en professionals samen om te praten over digitale transformatie, samenwerking en leiderschap in de zorg.

De zorg staat op een kantelpunt. De druk op systemen, mensen en middelen neemt toe, terwijl de verwachtingen blijven groeien. Tijdens het event ‘De zorg van morgen begint vandaag’ kwamen zorgbestuurders, CIO’s en andere zorgprofessionals en -beslissers samen om te verkennen hoe technologie en samenwerking kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige zorg.

Voor de vierde keer leidde Bruno Bruins, oud-minister voor Medische Zorg en Sport, het gesprek. Zijn boodschap was helder: “De zorg heeft leiderschap nodig dat durft te kiezen voor digitale transformatie.” En dat is precies waar het event om draaide: digitaal denken, doen en doorpakken.

Verbinden buiten de eigen bubbel

Het event bracht bestuurders en beslissers samen die elkaar normaal niet snel tegenkomen. Ann Ouvry, client director zorg bij Conclusion, citeerde een deelnemer: “Normaal spreek ik met mensen uit mijn eigen netwerk, en hier spreek ik zoveel mensen met zoveel verschillende achtergronden. Dan pas leer je echt nieuwe dingen en kom je in verbinding met elkaar.”

Die verbinding is essentieel. Want de grote vraagstukken in de zorg – van personeelstekorten tot betaalbaarheid – vragen om samenwerking over domeinen en organisaties heen. Daarom lanceerde Conclusion het initiatief ‘Samen voor de zorg’, waarin de bedrijven uit het Conclusion-ecosysteem hun krachten bundelen. Door deze zorgexpertise te combineren met domeinkennis uit onder meer data & AI en digitale klantreizen, ontstaan vernieuwende oplossingen die direct toepasbaar zijn.

Drie strategische tracks

Het event bood verdieping via drie inhoudelijke tracks, gericht op thema’s die bestuurders raken:

Data & AI: Hoe benutten we data als strategisch instrument voor betere besluitvorming en voorspelbare zorg?

Hoe benutten we data als strategisch instrument voor betere besluitvorming en voorspelbare zorg? Landelijk dekkend netwerk & regiosamenwerking: Hoe realiseren we effectieve samenwerking tussen regio’s en landelijke instellingen, met oog voor schaal?

Hoe realiseren we effectieve samenwerking tussen regio’s en landelijke instellingen, met oog voor schaal? Digitaal denken, doen en doorpakken: Hoe brengen we digitale ambities van visie naar uitvoering, met draagvlak in de organisatie?

Elke track bood ruimte voor reflectie, praktijkvoorbeelden en eerlijke gesprekken over wat werkt – en wat niet. Geen abstracte modellen, maar toepasbare inzichten.

Digitalisering als strategische hefboom

De rode draad: digitalisering is geen doel op zich, maar een strategische hefboom om de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief te houden. Dat vraagt om visie, lef en leiderschap. En om samenwerking tussen zorg en technologie, tussen beleid en praktijk.

Bij Conclusion geloven we dat de zorg alleen toekomstbestendig wordt als we domeinoverstijgend samenwerken. Door onze zorgkennis te combineren met expertise uit andere sectoren, helpen we organisaties om digitale transformatie écht te realiseren. Niet morgen, maar vandaag.