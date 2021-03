Zorgsector altijd leveringszeker met waterbehandeling door BWT

Zuiver water: het is van levensbelang. Niet alleen voor consumptie, maar ook voor gebruik in ziekenhuizen . Voor het steriliseren van apparatuur en -instrumenten in operatiekamers bijvoorbeeld, en voor laboratoriumonderzoek. Het voorkomt onveilige situaties en foutieve metingen en dat leidt tot de meest betrouwbare zorg voor patiënten. Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda gaat dan ook voor niets minder dan een uitmuntende waterkwaliteit en liet recent een installatie door waterbehandelaar Best Water Technology (BWT) installeren. En wel een redundant exemplaar voor een ziekenhuis, zodat er steevast voldoende gezuiverd water beschikbaar is. “We zijn nu altijd leveringszeker.”

De Centrale Sterilisatie Afdeling van het Groene Hart Ziekenhuis werd recent vernieuwd en geoptimaliseerd. En dus is er op dagelijkse basis een grotere capaciteit zuiver water nodig. Een nieuwe installatie bleek dan ook noodzakelijk. “Anders zouden we te weinig op voorraad hebben. En dan vallen er processen stil. Te weinig gedesinfecteerd materiaal leidt immers tot operatiekamers die niet kunnen draaien of geen mogelijkheid tot bloedafname.

Dat tast de doorlooptijden aan”, aldus Marcel van Beek van de technische dienst van het Groene Hart Ziekenhuis. “Wij kunnen nu altijd het gevraagd leveren. Ook bij hele hoge pieken, of wanneer er onderhoud gepleegd moet worden aan een installatie.

Geen kinderziektes, door bestaande bouwstenen

Het geheim van die stabiele BWT- installaties? Daarover kan De Veen kort zijn: “Wij werken met verschillende standaard blokken. Uit het beschikbare assortiment stellen wij voor iedere specifieke klant de beste oplossing samen.” Geen installaties die op maat gemaakt moeten worden dus. En daarmee ook geen kinderziektes. “Zie het als doorontwikkelde bouwstenen, waarmee het uiteindelijke systeem geheel op de bestaande behoeften aansluit.”

Het Groene Hart is niet het eerste ziekenhuis dat de expertise van BWT inroept. “Wij leveren aan vele ziekenhuizen en laboratoria. Maar ook aan apotheken, poliklinieken en de farmaceutische branche. En ook zorginstellingen schakelen ons in voor de juiste luchtbevochtiging. Een hele andere tak van sport. Maar voor iedere speler in de zorg hebben wij wel een toepassing paraat”, zo geeft de BWT-accountmanager aan.

Oplevering in 6 weken

Met de hulp van een onafhankelijke adviseur koos het Groene Hart Ziekenhuis voor BWT als leverancier en partner wat betreft de waterbehandeling. Van Beek: “Ons plan moest snel uitgevoerd worden. En BWT dacht mee over dat wat wij nodig hadden. We zijn samen om tafel gegaan en binnen no-time lag er 700 meter aan nieuwe leidingen in het pand en werd de voormalige werkplaats opgeknapt naar de huidige staat.

En dit alles in slechts 6 weken. Inmiddels draait het allemaal heel stabiel.” Zo’n stabiele installatie is voor de technische dienst van het ziekenhuis een verademing. Van Beek: “Dat wilden we graag, en het is gelukt.” Het draagt bij aan een snelle afwikkeling van onderzoeken, een voedselveilige keuken en door de aanlevering van water aan de stoomketels kunnen we een goed klimaat creëren voor de patiënten.

Duurzame samenwerking

Inmiddels is een combinatie van verschillende waterbehandelingsapparaten op elkaar aangesloten. “Zo hebben we onder meer een ontharder geïnstalleerd. Een deel van dat ontharde water wordt meteen in het ziekenhuis gebruikt, een ander deel ervan gaat door voor ‘stap 2’; het zoutarm maken ervan. Het betreffende water wordt vervolgens naar verschillende plekken in het ziekenhuis gestuurd en daar verwerkt”, legt Norbert de Veen, accountmanager van BWT uit.

“En een deel van dat water wordt nogmaals behandeld. Voor hele specifieke apparatuur is dat noodzakelijk. Met de keten van machines zorgen we dat de waterkwaliteit voor iedere toepassing voldoende hoogwaardig is.” Met de toegenomen capaciteit aan zuiver water oriënteert Het Groene Hart Ziekenhuis zich momenteel alweer op de volgende BWT-systemen die binnen het hospitaal kunnen worden toegepast. Van Beek: “En BWT voert het preventieve onderhoud voor ons uit en neemt ook de storingsdienst op zich. Nú al een mooie samenwerking dus!”

Interesse in een vergelijkbare installatie?

sales.BWTNederland@bwtnederland.nl