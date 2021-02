Zoveel mogelijk reguliere patiënten opereren ondanks corona

De NZA meldde in januari dat 30% van de ziekenhuizen op dit moment nog maar een deel kunnen leveren van de kritieke, planbare zorg. Landelijk ligt de operatiecapaciteit op 50% van normaal. Het uitstellen van reguliere zorg bereikt inmiddels een kritische grens, zeker nu duidelijk is dat we voorlopig niet van covid-19 af zijn.

Het Amsterdamse OLVG gaat tegen die trend in met nieuwe intelligente oplossingen. Het ziekenhuis heeft gekozen voor Patient Flow Forecasting van ORTEC. De algoritmiek achter deze oplossingen is wetenschappelijk onderbouwd. Dankzij deze forecastingmethode is het OLVG in staat zoveel mogelijk reguliere operaties door te laten gaan.

We kunnen nu optimaal besluiten welke OK’s het beste kunnen worden geopend of gesloten.

Optimale besluitvorming dankzij slimme algoritmes

Door Patient Flow Forecasting in te zetten bij de besluitvorming kan het OLVG zo veel mogelijk reguliere operaties plannen zonder de zorg voor covid-patiënten te benadelen, en zonder verpleegkundigen te overbelasten. Het OLVG kan nu bijvoorbeeld optimaal besluiten wanneer welke OK’s het beste kunnen worden geopend of gesloten, op welke dagen welke specialismen worden toegewezen aan de OK’s en naar welke verpleegafdeling patiënten gaan na hun operatie.

Met de hulp van ORTEC kan het OLVG zijn ambitie op het gebied van integraal capaciteitsmanagement versneld realiseren.

Samenwerking tussen ORTEC, CHOIR en Rhythm

Patient Flow Forecasting is tot stand gekomen met hulp van Rhythm. Rhythm is een samenwerkingsverband tussen ORTEC en CHOIR, een onderzoeksgroep van de Universiteit Twente. De forecastingmethodes van Rhythm zijn wetenschappelijk onderbouwd door CHOIR, en worden door ORTEC ontsloten in het product Patient Flow Forecasting.