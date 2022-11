Steeds meer indicaties voor Wet langdurige zorg

De kosten van de langdurige zorg zijn in 2021 gestegen tot 28,4 miljard euro. Dat is een stijging van bijna 9 procent ten opzichte van het jaar hiervoor. Dit komt doordat het aantal Wlz-cliënten verder is toegenomen door de instroom van ggz-cliënten.

Op 1 januari 2021 hadden 324 duizend Nederlanders recht op langdurige zorg. Dit aantal steeg tot meer dan 340 duizend eind 2021. De kosten stegen in 2021 met 8,9 procent tot 28,4 miljard euro. Dit staat in het rapport ‘De kosten van onze langdurige zorg in 2021’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Instromen ggz-cliënten

Sinds de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) stijgen de uitgaven constant. Dit komt vooral door het stijgende aantal indicaties. In 2021 was deze stijging nog sterker doordat de ggz-cliënten in de Wlz zijn ingestroomd.

Controle op zorgkantoren

Uit het NZa-onderzoek blijkt ook dat 221 miljoen euro onrechtmatig is uitgegeven door zorgkantoren, de uitvoerders van de Wet langdurige zorg. Als een cliënt niet de zorg krijgt die de zorgaanbieder heeft gedeclareerd is er sprake van een fout. Zorgaanbieder moet deze fouten herstellen. Daarnaast moet het zorgkantoor, volgens de NZa, ook aandacht hebben voor declaraties die niet zijn gecontroleerd. “Het omgaan met deze eventuele fouten is belangrijk om de langdurige zorg betaalbaar te houden”, zo staat in het rapport.

Grootste onrechtmatigheden

De NZa heeft de grootste onrechtmatigheden gevonden bij de uitbetalingen van het pgb door de Sociale Verzekeringsbank; 104 miljoen euro. Dat kwam vooral omdat niet kon worden vastgesteld of ingediende declaraties overeenkomen met de zorgovereenkomsten.

Van 189 miljoen euro kan de NZa nog niet zeggen of die rechtmatig besteed is omdat fraudeonderzoeken nog niet zijn afgerond.