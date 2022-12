Zorgsector komt minstens 800 miljoen tekort over 2022 door inflatie

De Nederlandse gezondheidszorg komt door inflatie minstens 800 miljoen euro tekort in 2022. De kosten stijgen met ruim 1,8 miljard euro, blijkt uit berekeningen die de verschillende sectoren eind 2022 hebben gepubliceerd. Voor 2023 dreigen mogelijk nog grotere kostenstijgingen als cao’s worden aangepast of aflopen en nieuwe energiecontracten moeten worden afgesloten.

Foto: Anthony Leopold / stock.adobe.com

Zo komt de ziekenhuiszorg zo’n 300 miljoen euro tekort dit jaar door inflatie. Ook de ouderenzorg mist zo’n bedrag. De gehandicaptenzorg en zeventien revalidatiecentra hebben tekorten van respectievelijk 170 miljoen en 20 miljoen euro. Voor de ggz is geen berekening beschikbaar. Het kabinet gaf eerder aan 100 miljoen beschikbaar te stellen voor de energiekosten bij aanbieders in de langdurige zorg, maar het is onduidelijk wat voor effect dat precies heeft.

Uitzendkrachten

Vooral de personeelsuitgaven zijn flink gestegen door extra uitgaven aan zzp’ers en uitzendkrachten. Zorginstellingen moeten meer zzp’ers inhuren en daar ook meer voor betalen. Onlangs luidden vvt-organisaties in West- en Midden-Brabant de noodklok om het “onverantwoord” hoge aantal zelfstandigen. In sommige gevallen waren hun tarieven in negen maanden tijd met 17 procent gestegen.

Voor 2023 is voor ziekenhuizen berekend dat de tekorten uitkomen op enkele honderden miljoenen afhankelijk van in hoeverre zorgverzekeraars de maximumtarieven van de NZa overnemen. Bij volledige compensatie rest een cumulatief tekort van 220 miljoen euro, maar bij 75 procent compensatie groeit het tekort naar 575 miljoen euro.

Nieuwe cao’s en energiecontracten

Op korte termijn worden de zorginstellingen naar verwachting nog een keer geconfronteerd met een flinke kostenstijging. Begin volgend jaar loopt de ziekenhuiscao af en wordt de cao voor de vvt aangepast omdat die niet meer voldoet voor veel zorgmedewerkers.

In de cao voor de ziekenhuizen gaan vakbonden voor koopkrachtreparatie, terwijl de bijdrage van de overheid voor de loonkostenstijging, de OVA-ruimte, achterloopt op inflatie en maar 4,74 procent bedraagt. In de financiële berekeningen voor 2023 is ook uitgegaan van die 4,74 procent salarisstijging. Een 1 procent hogere stijging leidt tot een extra tekort van 100 miljoen euro voor ziekenhuizen en 5 miljoen voor revalidatiecentra voor 2023.

Financiële problemen

Een paar honderd extra zorginstellingen schrijven naar verwachting rode cijfers als er niet meer steun komt. Zo verdubbelt het aantal ghz- en vvt-organisaties dat 2022 in de rode cijfers eindigt bij ongewijzigd beleid. Bij 75 procent tariefcompensatie breekt 40 procent van de ziekenhuizen in 2023 de bankconvenanten of ontstaan er liquiditeitsproblemen.