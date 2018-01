Door faillissement Virenze verliezen 200 mensen hun baan

Zo'n 200 van de 465 medewerkers van de failliete ggz-instelling Virenze kunnen niet mee naar MET ggz en Parnassia Groep, die de zorg en de gebouwen van Virenze hebben overgenomen. Dit meldt De Limburger.

Curator Dominique Roomberg houdt volgens de krant wel een slag om de arm. Mogelijk kunnen 'in tweede instantie' nog zo'n tien mensen aan werk worden geholpen. Roomberg kwam in december overeen dat MET ggz en Parnassia de zorgcontracten voor tienduizend cliënten en de locaties van Virenze overnemen. Veel behandelaars kunnen mee naar de twee nieuwe werkgevers, daarentegen is er voor administratief medewerkers bij de nieuwe eigenaren geen plek.

De curator onderzoekt de oorzaken van het faillissement. Virenze zou ten onder zijn gegaan aan slechte bedrijfsvoering, lagere tarieven in de zorg en de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten. Recent zijn volgens De Limburger ook vijf kleinere vennootschappen die gerelateerd zijn aan Virenze failliet verklaard. Het gaat om onder meer VOZ Rijckholt, een BV waarin hoofdkantoor Kasteel Rijckholt zit. De curator gaat het kasteel verkopen.