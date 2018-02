Friese ziekenhuizen gaan samenwerken per functie

De bestuursvoorzitters en medisch specialisten van de vier Friese ziekenhuizen hebben met De Friesland Zorgverzekeraar een convenant getekend. Zij gaan samenwerken om de medisch specialistische zorg in Friesland behouden.

Dat melden De Friesland Zorgverzekeraar, MCL, Antonius Zorggroep, Nij Smellinghe en Tjongerschans op 21 februari in een gezamenlijk persbericht. De samenwerking is nodig om de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de medisch specialistische zorg voor de burgers in Friesland voor de toekomst te borgen. Voor het ene ziekenhuis is de urgentie hoger dan voor het andere, en dat geldt ook voor de risico’s. Het convenant is een eerste stap tot beter verstaan tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraar.

Borstkankercentrum

De komende maanden gaan de partijen meer samenwerkingsverbanden aan zoals het provinciaal borstkankercentrum, waarbij als het ware één organisatie per functie wordt gevormd. Dat moet voorkomen dat ziekenhuisfuncties uit Friesland verdwijnen als ze in de gevarenzone komen door landelijke richtlijnen, dienstbelasting of problemen bij het vullen van vacatures. Tegelijkertijd komt er zo ruimte voor zorgvernieuwing en nieuwe technologieën.

Nulgroei

Daarnaast wordt gewerkt aan meerjarenafspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraar. Het doel is een budgettaire nulgroei, gekoppeld aan budgettaire zekerheid voor de ziekenhuizen. Volgens de partijen vraag dat om andere bedrijfsvoering, minder gericht op productie en meer op kwalitatieve meerwaarde. Ze willen dit jaar al veel gerealiseerd hebben.