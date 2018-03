Aedifica ontwikkelt zorgresidentie in Eersel

Aedifica Nederland heeft in het Noord-Brabantse Eersel een perceel gekocht voor de bouw van een zorgresidentie voor senioren met een zware zorgbehoefte. De zorgvastgoedinvesteerder steekt 6 miljoen euro in het project.

De exploitatie van de zorgresidentie Huize Eresloo komt in handen van de Compartijn-groep, die kleinschalig wonen en hoogwaardige zorg aanbiedt voor senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Compartijn exploiteert al vijf locaties voor Aedifica en zal in de nabije toekomst meerdere woonzorgwoningen van de vastgoedinvesteerder in exploitatie nemen.

De bouw van het complex is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019 voltooid.