Mosae Zorggroep benoemt nieuwe bestuurder

Mosae Zorggroep in Maastricht heeft Bram van de Langenberg benoemd tot bestuurder. Hij volgt Ben de Valk op, die deze functie sinds juni 2017 op interim-basis vervulde.

Van de Langenberg startte zijn carrière in de zorg bij IVT Zorg in Den Bosch, een door zijn ouders opgerichte particuliere thuiszorginstelling. De afgelopen tien jaar was hij bestuurder van die organisatie.

Over de benoeming van Van de Langenberg in de raad van bestuur van Mosae Zorggroep zegt Karl Dittrich, voorzitter van der raad van toezicht: "De raad van toezicht heeft gezocht naar een bestuurder, die aan de ene kant ervaring heeft met de bedrijfsmatige complexiteit van een zorginstelling en aan de andere kant veel empathie heeft voor bewoners, cliënten en medewerkers. Daarnaast zochten wij iemand die de verbindingen met onze stakeholders kan en wil verstevigen. Wij denken dat we met Bram van de Langenberg een bestuurder hebben gevonden die deze kwaliteiten bezit. Wat ons betreft kan Mosae met deze bestuurder vol vertrouwen naar de toekomst kijken."

Mosae Zorggroep exploiteert binnen Maastricht–West vijf zorgcentra voor ouderen en biedt daarnaast thuiszorg aan. De organisatie telt ongeveer 750 medewerkers. Vorig jaar werd bekend dat de Mosae Zorggroep in zwaar weer verkeerde. Vanwege onder meer de financiële positie van Mosae besloot de raad van toezicht destijds om interim-bestuurder De Valk aan te trekken.

Toekomst

Van de Langenberg laat weten positief naar de toekomst te kijken: "Mosae komt uit een zware tijd, maar ik ben optimistisch ingesteld. Als ik door alle recente verhalen heen lees, dan zie ik in de kern een mooie organisatie die haar best doet om mee te komen in een snel veranderend zorglandschap. Het is dus zaak de problemen uit het verleden zo snel mogelijk achter ons te laten, en weer opnieuw te gaan bouwen aan een nieuwe toekomst."