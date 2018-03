Lentis zet bestuurder aan de dijk

Psychiater-bestuurder Corstiaan Bruinsma van de Groningse ggz-instelling Lentis is op non-actief gesteld na een bestuurlijk conflict met bestuursvoorzitter Martin Sitalsing. Dat melden lokale media.

Volgens het Dagblad van het Noorden, dat zich baseert op een interne mededeling, heeft de raad van toezicht van Lentis ingegrepen vanwege "visie en stijlverschillen tussen beide leden van de raad van bestuur die leidden tot een bestuurlijke impasse’".

De raad van toezicht heeft in de afgelopen maanden de mogelijkheden om de impasse te doorbreken verkend, maar "dat heeft niet geleid tot het gewenste resultaat". Bruinsma is sinds 2007 bestuurder van Lentis. “Mede gelet op de lange staat van dienst” betreurt de raad van toezicht de ingreep in de bestuurlijke top. Voorlopig vormt oud-politiechef Sitalsing, die sinds begin 2016 bestuursvoorzitter van Lentis, is vormt voorlopig het eenhoofdige bestuur van Lentis.

Pillen

In een interview met Skipr liet Sitalsing zich in april 2017 als relatieve nieuwkomer kritisch uit over de gang van zaken in de ggz. “Hulpverleners en zorginstellingen gaan uit van het eigen perspectief. Ook wij redeneren vanuit de reparatiegedachte. Wat valt er voor ons te halen?”, stelde Sitalsing in Skipr. "Zelfs als het effect van de reparatie voorbij is, blijven we doorgaan met behandelen. "Je mag de mens nooit vergeten. Die wordt te vaak volgestopt met pillen."