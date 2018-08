Zorgverzekeraars zien niks in Menzis' resultaatvergoeding ggz

Zorgverzekeraars VGZ, CZ en Zilveren Kruis/Achmea gaan niet mee in het plan van collega Menzis om behandelingen voor niet-chronische depressie te vergoeden op basis van zorguitkomsten. Zij zien andere manieren om in te zetten op een betere ggz dan financiële prikkels.

Dat melden woordvoerders van VGZ en CZ in het Eindhovens Dagblad op 16 augustus. Achmea-topman Willem van Duin zegt hetzelfde tegen BNR nieuwsradio. Begin deze week kondigde Menzis aan om vanaf 2019 achttien ggz-instellingen meer te betalen als behandeling van patiënten met angststoornissen of depressies goed aanslaan. Het gaat om een proef die drie jaar duurt, onder patiënten met niet-chronische aandoeningen die binnen een jaar zijn te verhelpen. Behandelaren worden volgens Menzis altijd betaald voor de behandeling die is geleverd, maar bij betere zorguitkomsten worden zorgverleners beloond. Patiënten zullen niets merken van het nieuwe beleid.

Kritiek

Het plan kwam de zorgverzekeraar van alle kanten op veel kritiek te staan. Zo noemde professor Damiaan Denys, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het een ‘zeer gevaarlijk plan’. Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform Psychische Gezondheid, is bang dat het ‘een perverse prikkel’ oplevert. Inmiddels is de gesproken column van cabaretier Pieter Derks op Radio1 viraal gegaan. Derks stelt in een open brief aan Menzis alleen nog premie te betalen bij resultaat, dus als hij zorg afneemt, en hij vindt dat de zorgverzekeraar haar medewerkers regelmatig lange vragenlijsten moet afnemen om hun kwaliteit vast te leggen.

Proeftuin

Ook collega-zorgverzekeraars hebben hun twijfels bij de plannen van Menzis. Zo noemt een woordvoerster van CZ noemt het in het Eindhovens Dagblad ‘een gewaagde stap’, want het is ‘moeilijk’ om vast te stellen wat de kwaliteit van zorg precies is. Willem van Duin zegt dat het moeilijk is te beoordelen wat het effect is van zorgverleners. "Daarom werken wij bij voorkeur samen met de beroepsorganisatie en de patiëntenvereniging. Uiteindelijk is bij zorgverlening inspanning bepalend, resultaten zijn moeilijk als hard criterium te gebruiken."

VGZ en CZ werken aan kwaliteitsverbetering in de ggz, maar niet via de weg van het geld. VGZ heeft met drie grote ggz-instellingen een proeftuin opgezet. De ggz-instellingen delen de uitkomsten van behandelingen, maar de verzekeraar laat het oordeel over aan de zorgverleners. CZ besteedt vooral veel aandacht aan e-health. Dat kost minder geld en personeelsuren. Dat is belangrijk, vindt de zorgverzekeraar, want vooral in de ggz is sprake van personeelsgebrek en schaarste aan zorg.