Amsterdam UMC verandert opnamestop kinder-IC in definitieve sluiting

Amsterdam UMC heeft de tijdelijke opnamestop voor de Kinder-IC op de locatie VUmc omgezet in een definitieve sluiting. De afdeling moete sluiten vanwege een gebrek aan gespecialiseerde kinder IC-verpleegkundigen.

Eerder al maakte Amsterdam UMC bekend dat er tot september geen opnames gedaan zouden worden op de afdeling Intensive Care Kinderen van locatie VUmc. Een moeilijk, maar niet anders te nemen besluit, zo meldden het ziekenhuis op 10 juli. De reden van de opnamestop is een probleem in de beschikbaarheid van Intensive Care (IC)-kinderverpleegkundigen. De overige onderdelen van de Kinderafdeling (waaronder bijvoorbeeld de IC Neonatologie) zijn gewoon geopend voor alle opnames, zowel gepland als acuut. Amsterdam UMC heeft daarnaast op de locatie AMC een kinder-IC die de capaciteit uitbreidt.

VUmc blijft wel gelegenheid bieden voor de opvang en stabilisatie van een acuut instabiel ziek kind, wanneer het op deze locatie binnenkomt. Daarvoor is de shockroom van de SEH beschikbaar. Het is wel te verwachten dat zo'n patiënt na stabilisatie naar elders zal worden vervoerd, als deze niet op de gewone kinderafdeling kan worden opgenomen.

Landelijk probleem

Het tekort van IC-kinderverpleegkundigen is een gevolg van het landelijke tekort aan gespecialiseerde IC-kinderverpleegkundigen. Dit is een langlopend en nijpend probleem, dat met name wordt veroorzaakt door een lage instroom.